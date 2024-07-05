Bursa Büyükşehir Belediyesi Tarım Peyzaj A.Ş Ankara Altınpark İşletmeleri'ni ziyaret etti - Son Dakika
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Bursa Büyükşehir Belediyesi Tarım Peyzaj A.Ş Ankara Altınpark İşletmeleri'ni ziyaret etti

Bursa Büyükşehir Belediyesi Tarım Peyzaj A.Ş Ankara Altınpark İşletmeleri\'ni ziyaret etti

Bursa Büyükşehir Belediyesi Tarım Peyzaj A.Ş yöneticileri Ankara Altınpark İşletmeleri Ltd. Şti (ANFA)'yı ziyaret ederek fikir alışverişinde bulundu. Ekip ayrıca Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı da ziyaret etti.

05.07.2024 15:43  Güncelleme: 15:46
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Bursa Büyükşehir Belediyesi Tarım Peyzaj A.Ş yöneticileri Ankara Altınpark İşletmeleri Ltd. Şti (ANFA)'yı ziyaret ederek fikir alışverişinde bulunuldu. Ekip ayrıca Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı da ziyaret etti.

Tarım Peyzaj A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aydın Saldız, Genel Müdür Sedat Akar ve yöneticiler ANFA Genel Müdürü Yıldırım Özer'in misafiri oldu. Tesiste sera, ekim-dikim alanları ve fidanlıklarını gezen ekip, ANFA'nın yürüttüğü projeler ve çalışmalar hakkında detaylı bilgi edindi.

Tarımsal Araştırma, Geliştirme ve Üretim Şube Müdürü Alparslan Özcan ile Başkent Ankara Kalkınma Projesi (BAKAP) 3 bin 500 dekarlık bir arazide Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından yürütülen tarım kampüsünü ziyaret eden Tarım A.Ş yöneticileri, eğitim, Ar-Ge, üretim, tarım turizmi fonksiyonlarını yerinde görüp, inceledi. BAKAP projesi çerçevesinde elde edilen ürünler de ihtiyaç sahiplerine dağıtılırken, ayrıca KIRBİS sistemleri ile başvuruları online olarak alıp arazi ve ürün takibi yaptıklarını, geniş bir tarım ağı takibine sahip oldukları görüldü.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Faruk Köylüoğlu'nu ziyaret eden ekip, Bursa'nın tarım ve peyzaj konularındaki gelecek vizyonunu, çevresel sürdürülebilirlik ve kentsel yeşil alanların geliştirilmesi üzerine değerli görüşlerini aldık. İş birliği ve şehrimizin doğal güzelliklerini geliştirme yolunda önemli adımlar atıldı.

Belplas Genel Müdürü Adnan Demirci eşliğinde tesisler gezilerek faaliyet alanları hakkında bilgi paylaşımı yapıldı. Tesislerde vatandaşlara ücretsiz toprak analizi, termoplastik yol çizgi boyası üretimi, vektör mücadelesi (ilaçlama) faydalı mikroorganizmalar, organik sıvı gübre, el temizleme sıvısı, antibakteriyel sıvı sabun ve buz çözücü solüsyon ürünleri üretimi, damlama sulama borusu üretimi, atık ağaç ahşaplardan palet ve talaş yapımı hakkında bilgi alındı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bursa Büyükşehir Belediyesi Tarım Peyzaj A.Ş Ankara Altınpark İşletmeleri'ni ziyaret etti - Son Dakika

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