Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin 60 milyar lira olan 2027 bütçesi oybirliğiyle kabul edildi. Stratejik plana Cumhur ittifakı ve CHP destek verirken; Yeni Parti çekimser kaldı. Bütçenin yarısı yönetim ve destek hizmetlerine, 11,7 milyar lirası da ulaşıma ayrıldı. Yeni yıl bütçesine göre çevre ve iklim bütçesi yüzde 263, spor bütçesi yüzde 185 arttırıldı. Kırsal kalkınma bütçesi ise yüzde 72 azaltıldı.

Bursa'daki belediyelerin toplam gider bütçesi, geçen yıla göre yüzde 27 artarak 114 milyar 476 milyon 345 bin 691 liraya yükseldi. İlçeler arasında en yüksek bütçe 12 milyar 543 milyon 190 bin lirayla Osmangazi Belediyesi'ne ayrılırken, en fazla bütçe artışı yüzde 109 ile Harmancık Belediyesi'nde gerçekleşti.

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin kasım ayı toplantısı, Başkan Vekili Şahin Biba başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda Bursa Büyükşehir Belediyesi ile 17 ilçe belediyesinin 2027 yılı bütçeleri görüşülerek meclis üyelerinin oylarıyla kabul edildi. Kabul edilen bütçelere göre Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin 2027 yılı gider bütçesi 60 milyar lira olarak belirlendi. 17 ilçe belediyesinin toplam gider bütçesi ise 54 milyar 476 milyon 345 bin 691 lira oldu. Böylece Bursa genelindeki belediyelerin toplam bütçesi 114 milyar 476 milyon 345 bin 691 liraya ulaştı.

İlçe belediyeleri arasında en yüksek bütçe 12 milyar 543 milyon 190 bin lirayla Osmangazi Belediyesi'ne ayrıldı. Osmangazi'yi 10 milyar 400 milyon lirayla Nilüfer Belediyesi, 8 milyar 598 milyon 505 bin lirayla Yıldırım Belediyesi takip etti. İnegöl Belediyesi'nin bütçesi 6 milyar 200 milyon lira olurken, Karacabey Belediyesi'ne 2 milyar 500 milyon 325 bin lira, Gemlik Belediyesi'ne 2 milyar 291 milyon lira, Mustafakemalpaşa Belediyesi'ne 2 milyar lira ayrıldı.

En fazla bütçe artışı Harmancık'ta

2026 ve 2027 yılı bütçeleri karşılaştırıldığında oransal olarak en yüksek artış yüzde 109 ile Harmancık Belediyesi'nde yaşandı. Harmancık'ı yüzde 107 artışla İnegöl, yüzde 98 artışla Keles belediyeleri izledi. İnegöl Belediyesi'nin 2026 yılında 2 milyar 997 milyon lira olan bütçesi, 2027 yılında 6 milyar 200 milyon liraya yükseldi.

Bütçesi azalan tek ilçe Mudanya oldu

Bursa'da 2027 yılı gider bütçesi bir önceki yıla göre azalan tek belediye Mudanya oldu. Mudanya Belediyesi'nin 2026 yılında 1 milyar 722 milyon 666 bin lira olan bütçesi, yüzde 2 düşüşle 1 milyar 686 milyon 220 bin 691 liraya geriledi.

Bursa belediyelerinin bütçeleri şu şekilde sıralandı;

"Bursa Büyükşehir Belediyesi: 60 milyar lira, Osmangazi Belediyesi: 12 milyar 543 milyon 190 bin lira, Nilüfer Belediyesi: 10 milyar 400 milyon lira, Yıldırım Belediyesi: 8 milyar 598 milyon 505 bin lira, İnegöl Belediyesi: 6 milyar 200 milyon lira, Karacabey Belediyesi: 2 milyar 500 milyon 325 bin lira, Gemlik Belediyesi: 2 milyar 291 milyon lira, Mustafakemalpaşa Belediyesi: 2 milyar lira, Kestel Belediyesi: 1 milyar 700 milyon lira, Mudanya Belediyesi: 1 milyar 686 milyon 220 bin 691 lira, Gürsu Belediyesi: 1 milyar 654 milyon 500 bin lira, Orhangazi Belediyesi: 1 milyar 422 milyon 605 bin lira, İznik Belediyesi: 975 milyon lira, Yenişehir Belediyesi: 935 milyon lira, Orhaneli Belediyesi: 675 milyon lira, Keles Belediyesi: 420 milyon lira, Büyükorhan Belediyesi: 275 milyon lira ve Harmancık Belediyesi: 200 milyon lira."

Bursa'daki belediyelerin 2027 yılı toplam gider bütçesi 114 milyar 476 milyon 345 bin 691 lira olarak kayıtlara geçti.