Bursa\'da 10. Geleneksel Sünnet Şöleni Coşku İçinde Gerçekleşti

Yerel

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 10. Geleneksel Sünnet Şöleni'nde yaklaşık bin çocuk erkekliğe ilk adımını attı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de sünnet şöleninde çocukların ve ailelerin sevincine ortak oldu.

Bursa'nın daha yaşanabilir bir kent olması için çalışmalarını sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyesi, halka dokunan projelerini de sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl 10'uncusunu düzenlediği ve yaklaşık bin çocuğun erkekliğe ilk adımı attığı geleneksel sünnet şöleni, ailelerin de katılımıyla Merinos Parkı'nda yapıldı. Mevlid okunmasıyla başlayan organizasyonda, mehter takımının gösterisi ilgiyle izlenirken, oyun alanı ve yüz boyama etkinlikleriyle çocuklar eğlenceli vakit geçirdi. Adeta bir bayram havasında gerçekleşen sünnet törenine, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in yanı sıra CHP İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Mehmet Yıldız ve Mehmet Emin Direkçi, Tarım Peyzaj AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aydın Saldız, Kültür AŞ Genel Müdürü Yankı İçöz, meclis üyeleri ve muhtarlar da ailelerin mutluluğuna ortak oldu. Sünnet çocukları ve aileleriyle yakından ilgilenen Başkan Bozbey, vatandaşlarla bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Tören sonunda tüm sünnet çocuklarına çeşitli hediyeler dağıtıldı. Başkan Bozbey, geleneksel sünnet şölenine destek veren hastane yöneticilerine günün anısına plaket takdim etti.

"Sosyal projelerle kentimize değer katıyoruz"

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'nın düzenlediği toplu sünnet şöleninde bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, sünnetin, nesiller boyu dayanışmayı simgeleyen, toplumun en köklü değerlerinden biri olduğunu hatırlattı. Çocukların, sünnetinin tıbbi güvenlik ve hijyen standartlarına uygun şekilde yapılmasının, onların sağlığı ve geleceği açısından son derece önemli olduğunu söyleyen Başkan Bozbey, "Toplu sünnet şöleninde bir kez daha görüyoruz ki, sosyal hizmetler yalnızca ihtiyaçlara cevap vermekle kalmaz. Aynı zamanda toplumun tamamını kucaklayarak daha eşit ve adil bir gelecek inşa eder. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak 'sosyal adalet' ve 'fırsat eşitliği' bizim yol haritamız. Her bir çocuğumuzun, maddi imkanlardan bağımsız olarak eşit fırsatlara sahip olmasını sağlamak bizim en temel görevimizdir. Her geçen gün daha da genişleyen sosyal projelerle kentimize değer katıyoruz. Bursa'mızda yeni bir belediyecilik anlayışı ortaya koyup tüm ülkeye örnek olacağız" dedi.

"Sizler bizim geleceğimiz, yarınlarımızın güvencesisiniz"

Sadece fiziksel altyapıyı geliştirmekle yetinmeyen, aynı zamanda sosyal sorumluluk bilinciyle hareket eden bir yönetim anlayışını benimsediklerini anlatan Başkan Bozbey, kentin her bireyine dokunmayı, hayatlarını kolaylaştırmayı ve toplumsal dayanışmayı ön planda tutmayı amaçladıklarını belirtti. Başkan Bozbey, "Her bireyin eşit haklara sahip olduğu, hiçbir ayrım gözetilmeksizin desteklendiği bir Bursa hedefliyoruz. Yaşlılarımızdan gençlerimize, çocuklardan engelli bireylere kadar tüm kesimlerin ihtiyaçlarına duyarlıyız. Çocuklarınızı sevgiyle büyüttüğünüz için hepinize gönülden teşekkür ediyorum. Bizler de Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak, çocuklarımızın sağlıklı bir geleceğe ulaşması için her zaman yanınızda olmaya devam edeceğiz. Sevgili çocuklar, bugün sizler için özel bir gün. Yanınızda olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Sizler bizim geleceğimiz, yarınlarımızın güvencesisiniz. Sizin başarılarınızla, yarınlarımız aydınlanacak. Sizin adımlarınız, geleceğin sağlam zeminini oluşturacak. Organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

CHP İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal belediyeciliğin gereği olan her hizmeti adım adım hayata geçirdiğini söyledi. Başkan Bozbey'in verdiği tüm sözleri adım adım gerçekleştirdiğini belirten Yeşiltaş, sünnet şöleninin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Başkan Bozbey, sünnet çocuklarıyla birlikte pasta kesti. Program, konser ve hediye dağıtımıyla sona erdi. - BURSA