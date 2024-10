Bursa’da 11. Eker I Run Coşkuyla Gerçekleşti

Yerel

Bursa'nın ve Türkiye'nin en önemli spor etkinliklerinden biri olan 11. Eker I Run, Bursa Eker Meydan'da büyük bir coşkuyla düzenlendi. 13 farklı ülkeden ve 38 farklı şehirden koşucunun dahil olduğu organizasyonda 5 bin kişilik katılımla rekor kırıldı. Uludağ'dan bin 800 metre rakımdan Bursa'nın içine doğru yapılan yokuş aşağı 42K Maratonu'nda kadınlar birincisi Özlem Işık olurken, 42K erkeklerde ise Oğuzhan Emre Singer birinci olmayı başardı. 11. Eker I Run'ın 42K Maratonu ve 15K Yarışı birincileri, Sevilla Maratonu'na katılma hakkı kazandı.

Tarihi ve doğal güzellikleriyle bilinen Ulu Şehir Bursa'da, bu hafta sonu on binlerce kişi 11. Eker I Run etkinliğinde bir araya geldi. Bursa denince akla gelen ilk etkinliklerden biri olan Eker I Run, "Yola Çık!" mottosuyla 6 Ekim 2024'te Bursa Eker Meydan'da düzenlendi. 11. Eker I Run; spor, eğlence ve iyilik gibi değerleri öne çıkararak katılımcılara unutulmaz deneyimler yaşattı. Eker Süt Ürünleri tarafından düzenlenen 11. Eker I Run'da koşu heyecanı, Uludağ'ın zirvesinde sabah 07.30'da başladı. Uludağ Oteller Bölgesi'nden start alan Türkiye'nin ilk ve tek yokuş aşağıya maratonu olan 42K Maratonu ve Maraton Bayrak Yarışı'nın finişi Eker Meydan'da gerçekleşti. Yarışa 125'i Maraton 10'u 2'li Takım Bayrak Yarışı olmak üzere toplam 135 koşucu katıldı. Koşuculara en iyi derecelerini yapma fırsatı sunan yokuş aşağı 42K Maratonu, bin 800 metre rakımdan Bursa'nın içine doğru uzanan parkurunda eksi derecelerden 20 derecenin üzerine çıkan farklı hava şartlarında yapıldı. Maraton koşucularının birbirlerine üstünlük sağlamak için büyük bir mücadele ortaya koyduğu yarışta heyecan dolu anlar yaşandı. Eker Meydan aynı zamanda 6-12 yaş aralığındaki çocukların katıldığı Minik Adımlar Koşuları, Özel Sporcular Koşusu, 5K, 15K ve Paten Yarışı'na ev sahipliği yaptı.

42K'da Özlem Işık ve Oğuzhan Emre Singer'in sürdürülebilir başarısı

42K Maratonu'nda mücadele eden Özlem Işık, geçen sene elde ettiği başarıyı tekrarladı ve maratonu birinci olarak tamamladı. 42K erkeklerde de benzer bir sonuç ortaya çıktı. Maratonda birincilik ipini, geçen yılki Eker I Run'da olduğu gibi Oğuzhan Emre Singer göğüsledi.

42K Maratonu'nda ilk 3 sıralaması şu şekilde gerçekleşti:

"Kadınlarda 1. Özlem Işık 3 saat 22 dakika 48 saniye, 2. Tuğba Dinç - 3 saat 36 dakika 36 saniye ve 3. İlknur Yaman 3 saat 38 dakika 33 saniyede bitiş çizgisini geçti. Erkeklerde ise 1. Oğuzhan Emre Singer - 2 saat 29 dakika 33 saniye, 2. Kerem Baybatur 2 saat 42 dakika 57 saniye ve 3. Cemalettin Suntur 2 saat 43 dakik 21 saniyede tamamladı."

11. Eker I Run'da, geçen yıllarda olduğu bu yıl da 42K ve 15K birincilerine özel bir hediye sundu. 42K Maratonu ve 15K Yarışı birincileri, 25 Şubat 2025 tarihinde düzenlenecek Sevilla Maratonu'na katılma hakkı kazandı.

42K Maratonu'nun yanı sıra yapılan 15K, 5K koşularında ise ilk üç sıralaması şu şekildeydi:

"15K Yarışı Kadınlarda

1. Ebru Yazıcıoğlu - 01: 15: 02

2. Ceren Sahin - 01: 16: 12

3. Nilgün Aslı Arıç - 01: 19: 04

15K Yarışı Erkekler ilk 3

1. Keremcan Çelik - 00: 55: 34

2. Levent Kuva - 00: 55: 46

3. Musa Achılov - 00: 59: 12

5K Yarışı Kadınlar İlk 3

1. Cemre Civelek - 00: 19: 13

2. İklim Aslan - 00: 21: 11

3. Derya Özgök - 00: 21: 27

5K Yarışı Erkekler İlk 3

1. Abubekir Yiğit - 00: 17: 28

2. Sezgin Uluhan - 00: 17: 59

3. Can Yalaman - 00: 19: 03"

Hareket etmek ve kendi yaşamında bir değer oluşturmak isteyen herkesin buluştuğu 11. Eker I Run'ın neşesi ise 6-12 yaş aralığındaki çocukların katıldığı Minik Adımlar Koşuları oldu. Çocukların yaşıtları ile koşma deneyimi yaşadığı yarışlar ilgiyle takip edildi. Ailelerinin gururla izlediği minikler, hareket etmenin önemini öğrenirken, yarışma heyecanını da yaşama fırsatı buldu. Organizasyon kapsamında Adım Adım aracılığıyla gerçekleşecek Yardımseverlik Koşuları ile Sivil Toplum Kuruluşlarının (STK) projeleri için bağış toplandı. 2023'te 10. Eker I Run kapsamında yapılan Yardımseverlik Koşuları'nda, 2.7 milyon TL'nin üzerinde bağış toplanarak tüm zamanların rekoru kırılmıştı. Eker I Run 2024'te organizasyonun yapıldığı güne kadar 4 bine yakın bağışçı, yaklaşık 650 gönüllü sporcunun katkısıyla 2 milyon 600 bin TL kaynak oluşturuldu. Sporculara iyiliğin peşinden koşma fırsatı veren organizasyon kapsamında https://ipk.adimadim.org/ adresi üzerinden iki hafta süreyle daha bağış toplanmaya devam edilecek. Bu yıl bağış tutarının 4 milyon 500 bin TL'yi geçmesi hedefleniyor.

11. Eker I Run'da iyilik peşinde koşan 18 STK'nın listesi şöyle: Açık Alan Derneği, AKUT, Bursa Lösemili Çocuklara Yardım Derneği (LÖDER), Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD), Kanserli Çocuklara Umut Vakfı (KAÇUV), Kansersiz Yaşam Derneği, Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDV), Köy Okulları Değişim Ağı (KODA), Koruncuk Vakfı, Nesin Vakfı, Otizmli Bireyleri Destekleme Vakfı (OBİDEV), Parıltı Derneği, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), Türk Eğitim Vakfı (TEV), Tohum Otizm Vakfı, Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı (TSÇV), Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği (TÜKD), UNICEF.

"Çok fazla emek verdiğimiz Eker I Run'ın, koşu dünyasının prestijli etkinleri arasında yer almasından gurur duyuyoruz"

Eker Süt Ürünleri Pazarlama Grup Müdürü Özge Kiraz, 11. Eker I Run Koşusu için yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

"Bursa'da bir sembol haline gelen Eker I Run'da 11. yılımızı kutladık. Şimdiye kadar çok fazla emek verdiğimiz Eker I Run'ın, koşu dünyasının prestijli etkinleri arasında yer almasından gurur duyuyoruz. Kendi çabamızın yanı sıra Bursalı sporseverlerin yoğun ilgisi ve destekçi kurumların da katkısıyla organizasyonumuz büyümeye devam ediyor. Eker I Run, sadece bir koşu olmanın ötesinde; sporcuların, sivil toplum kuruluşlarının, ailelerin, gençlerin, çocukların, yaşlıların toplumun farklı kesimlerini buluşturan bir festival haline geldi. Eker Süt Ürünleri olarak, ilkleri yapmayı ve ilklerin üzerine yenilikleri eklemeyi seviyoruz. Eker I Run da pek çok ilki barındırıyor. Bu yıl 135 sporcunun koştuğu 42K maratonunu, Türkiye'nin ilk ve tek yokuş aşağı maratonunu olarak yapıyoruz. Yetişkin paten yarışı da Türkiye'de ilk defa Eker I Run'la başladı. Eker I Run'daki özel kategorilerimiz fark oluşturuyor. Özel Sporcular Yarışı'na, otizmli ve down sendromlu sporcuların katıldı. Kurumsal Takımlar koşumuzu, şirketler bir kurumsal takım çalışması etkinliği olarak değerlendiriyor. Çalışanlar hem sağlıklı yaşam için koşuyor hem de birbiriyle kaynaştıkları hoş bir gün yaşıyor. 2024, birçok açıdan rekorların senesi oldu. 5 bin katılımcı koşarken, Eker Meydan'da on bin kişi bizimle beraber oldu. 18 STK, Adım Adım ile Yardımseverlik Koşusu kampanyası açtı. Bir başka rekoru da toplanan bağış miktarında kırdık. Bağış tutarında 4 milyon 500 bin TL'ye doğru gidiyoruz. 11. Eker I Run'ı 'Yola Çık' mottosuyla yaptık. Her zaman atılacak yeni adımlar olduğunu biliyoruz; daha uzun yıllar Eker I Run'ın yolunun açık olacağına inanıyoruz."

13 farklı ülkeden ve 38 farklı şehirden 5 bin kişinin katıldığı 11. Eker I Run, dereceye giren sporcular için yapılan ödül törenlerinin ardından sona erdi. - BURSA