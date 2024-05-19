Bursa'da 19 Mayıs coşkusu sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Bursa'da 19 Mayıs coşkusu sürüyor

Bursa'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı coşku devam ediyor. Gencinden yaşlısına, kutlamalarda meydanlara indi.

19.05.2024 23:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da 19 Mayıs coşkusu sürüyor

BURSA - Bursa'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı coşku devam ediyor. Gencinden yaşlısına, kutlamalarda meydanlara indi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihindeki dönüm noktalarından biri olan 19 Mayıs 1919'un 105. yıl dönümünün kutlamaları, Bursa'da aralıksız devam ediyor. Gençlik ve Spor Bursa İl Müdürü Rahmi Aksoy'un Atatürk Heykeli önünde çelenk sunumuyla başlayan tören, Kent Müzesi önünden Millet Kütüphanesine bando eşliğinde yürüyüş ile devam etti. Gazilerin, sporcuların, öğrencilerin ve Bursa protokolü kol kola yürüdü.

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, İl Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu, Bursa İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Tekin Aktemur, Gençlik ve Spor Bursa İl Müdürü Rahmi Aksoy ve çok sayıda vatandaş gençlerin yaptığı halk oyunları, karete ve çeşitli spor dallarındaki gösterilerini ilgiyle takip etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Rahmi Aksoy, aydınlık yarınların teminatı olan gençlerle bir arada olmaktan çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Kaynak: İHA

Gençlik, Bursa, Spor, Tören, Kutlamalar, Yerel, Yaşam, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bursa'da 19 Mayıs coşkusu sürüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:50 Krizi futbolcular başlattı RAMS Park’ın ortasında Fenerbahçe bayrağı açılınca olanlar oldu Krizi futbolcular başlattı! RAMS Park'ın ortasında Fenerbahçe bayrağı açılınca olanlar oldu
22:48 İran’da Cumhurbaşkanı Reisi’nin düşen helikopteriyle ilk temas İran'da Cumhurbaşkanı Reisi'nin düşen helikopteriyle ilk temas
22:31 Türkiye’den İran’a yardım eli Akıncı İHA ve gece görüşlü helikopter kaza bölgesine gidiyor Türkiye'den İran'a yardım eli! Akıncı İHA ve gece görüşlü helikopter kaza bölgesine gidiyor
20:30 Tahran, yardım için Ankara’nın kapısını çaldı Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gereken her türlü desteği vermeye hazırız Tahran, yardım için Ankara'nın kapısını çaldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gereken her türlü desteği vermeye hazırız
16:31 Umutlar azalıyor İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin helikopteri kaza geçirdi Umutlar azalıyor! İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopteri kaza geçirdi
23:12 Ali Koç, takımı toplayıp Rams Park’ta kutlama yaptı Ortalık bir anda karıştı Ali Koç, takımı toplayıp Rams Park'ta kutlama yaptı! Ortalık bir anda karıştı
22:40 İrfan Can Kahveci’den Icardi’nin uykularını kaçıracak gönderme İrfan Can Kahveci'den Icardi'nin uykularını kaçıracak gönderme
22:35 Derbiyi kazandı ama aklı Mourinho’da İsmail Kartal’dan maç sonu Aziz Yıldırım’a sitem Derbiyi kazandı ama aklı Mourinho'da! İsmail Kartal'dan maç sonu Aziz Yıldırım'a sitem
22:02 Derbide hüsrana uğrayan Buruk net konuştu: Haftaya şampiyonuz Derbide hüsrana uğrayan Buruk net konuştu: Haftaya şampiyonuz
21:43 Mert Hakan’dan olay açıklama: İttifaklarını, oyunlarını bozduk Mert Hakan'dan olay açıklama: İttifaklarını, oyunlarını bozduk
21:32 Düştükleri notu görmeniz lazım Fenerbahçe’den Galatasaray’a maç sonu olay gönderme Düştükleri notu görmeniz lazım! Fenerbahçe'den Galatasaray'a maç sonu olay gönderme
21:02 Şampiyonluk son haftaya kaldı Fenerbahçe, Galatasaray’ı deplasmanda 1-0 yendi Şampiyonluk son haftaya kaldı! Fenerbahçe, Galatasaray'ı deplasmanda 1-0 yendi
20:49 Golden sonra Icardi sevinci İşte şampiyonluğu son haftaya taşıyan gol Golden sonra Icardi sevinci! İşte şampiyonluğu son haftaya taşıyan gol
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2024 00:13:47. #1.13#
SON DAKİKA: Bursa'da 19 Mayıs coşkusu sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement