Bursa'da 2'nci Kukla ve Karagöz Buluşması'nda 7 noktada 14 gösteri sahnelendi - Son Dakika
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Bursa'da 2'nci Kukla ve Karagöz Buluşması'nda 7 noktada 14 gösteri sahnelendi

Bursa\'da 2\'nci Kukla ve Karagöz Buluşması\'nda 7 noktada 14 gösteri sahnelendi
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Bursa Büyükşehir Belediyesi ve UNIMA Türkiye iş birliğiyle düzenlenen 2'nci Kukla ve Karagöz Buluşması, 3-5 Eylül'de şehrin 7 farklı noktasında gerçekleştirildi. Etkinliklerde 30 Karagöz ustası ve 14 kukla sanatçısının sahne aldığı 14 gösteri, 7'den 70'e Bursalıları bir araya getirdi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından UNIMA Türkiye iş birliğiyle bu yıl 2'ncisi düzenlenen 'Kukla ve Karagöz Buluşması' üç gün boyunca şehrin farklı noktalarında 7'den 70'e Bursalıları bir araya getirdi.

Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi, Tanıtım ve Turizm Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda, Milletlerarası Kukla ve Gölge Oyunu Birliği (UNIMA) Türkiye iş birliğiyle planlanan '2'nci Kukla ve Karagöz Buluşması' etkinlikleri, 3-4-5 Eylül tarihlerinde şehrin 7 farklı noktasında gerçekleştirildi.

'Bursa'nın fethinin 700'üncü Yılı' etkinlikleri çerçevesinde organize edilen etkinliklerin ilk oyunu 3 Eylül Perşembe günü 'Karagöz Bir Gün', Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi (AKKM) Müze Galeri Alanı'nda sahnelendi. Geleneksel Türk tiyatrosunun köşe taşlarından biri olan Karagöz'ü yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla düzenlenen buluşmaya Bursalılar yoğun ilgi gösterdi. 4 Eylül Cuma günü saat 21.00'de 'İpli Kukla Gösterisi', 'Marmelat'la Hayat Bilgisi', 'Karagöz ve Hayal Mızıkacıları', 'Karagöz'ün Moral Evi', 'Salıncak', 'Abdurrahman Paşa'nın Konağı' ve 'Sihirli Kuyu' oyunları; 5 Eylül Cumartesi günü ise saat 21.00'de 'Karagöz Karagöz', 'Arkadaşım Kukla', 'Karagöz Ormancı', 'Uykucu Karagöz', 'Yazıcı', 'Karagöz Hotel Sefası' ve 'Kukla Show' ücretsiz olarak Bursalılara sunuldu.

7 farklı noktada 14 gösteri

Karagöz Müzesi, Hüdavendigar Kent Parkı, Reşat Oyal Kültürparkı, Balkan Mahallesi, Teoman Özalp Parkı, Pınarbaşı Parkı ve Sağlık Parkı'nda düzenlenen etkinliklerde toplam 14 farklı gösteri izleyiciyle buluştu. Organizasyon çerçevesinde geleneksel gölge oyunu ve kukla sanatının farklı örnekleri sahnelendi. 30 Karagöz ustası, 14 kukla sanatçısı ve 12 akademisyenin yer aldığı buluşmada, çocuklar ve aileler gösterilerle keyifli vakit geçirdi. Bursalılar, etkinlikler dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi ve Başkan Vekili Şahin Biba'ya teşekkür etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bursa'da 2'nci Kukla ve Karagöz Buluşması'nda 7 noktada 14 gösteri sahnelendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da 2'nci Kukla ve Karagöz Buluşması'nda 7 noktada 14 gösteri sahnelendi - Son Dakika
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