Bursa'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı İçin Trafik Düzenlemeleri - Son Dakika
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Bursa'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı İçin Trafik Düzenlemeleri

Bursa\'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı İçin Trafik Düzenlemeleri

Bursa'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları nedeniyle trafiğe kapanacak yollar ve saatler belirlendi. Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada, kutlama etkinlikleri süresince çeşitli yolların araç trafiğine kapatılacağı duyuruldu.

28.10.2024 12:11  Güncelleme: 12:13
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Bursa'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları dolayısıyla trafiğe kapanacak yollar belli oldu.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi;

29 Ekim 2024 günü Atatürk Caddesinde ilgi sayı gereğince yapılacak olan törenler ve resmigeçit tören etkinlikleri için Yeşil Şenöz Lambalar- Gökdere İstikametinden - Meydancık - Setbaşı İstikameti - İnönü Caddesi iniş - 15 Temmuz Demokrasi Meydanından ve Altıparmak Çıkışı Varyant Köprüsü Altından Cemal Nadir Caddesi çıkış istikameti - Tophane Endüstri Meslek Lisesi önünden Çakır Hamam Kavşağı, Atatürk Caddesi İstikameti sokaklar birlikte bağlantı yolları saat 08.30'dan itibaren kutlama törenleri bitinceye kadar araç trafiğine kapatılacaktır. Nilüfer Belediyesi ise Cumhuriyetimizin 101. yılı kutlama programı çerçevesinde Nilüfer Fatih Sultan Mehmet Bulvarı - Acıbadem Kavşağı - Esentepe Kavşağı - Tuna Kavşağı ile Nilüfer Hatun Caddesi Podyum Park Kavşağı arası, FSM Köprüsünden Fatih Sultan Mehmet Bulvarı istikameti, Tuna Kavşağı, Esentepe Kavşağına kadar olan geliş ve gidiş istikametleri konser etkinliği bitinceye kadar araç trafiğine kapatılacaktır. Yıldırım Belediyesi ise Yıldırım İlçesi Kurtuluş Caddesi İncirli Caddesinden başlayarak Ahmet Taner Kışlalı Meydanına kadar yürüyüş esnasında kapatılacakları bildirdi. Ayrıca konser etkinliği süresince Kurtuluş Cadde ile Kütüphane Sokak arasında kalan Sinandede Caddesi trafiğe kapatılacaktır." - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bursa'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı İçin Trafik Düzenlemeleri - Son Dakika

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