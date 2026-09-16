Bursa\'da 600 bin riskli yapıya karşı İnegöl\'de kentsel dönüşüm temeli atıldı

(BURSA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba, İnegöl Belediyesi tarafından projelendirilen "Turgutalp Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi"nin temel atma törenine katıldı. Törende konuşan Şahin Biba, "Afet öncesi bu adımları atmalıyız. Bursa'daki vatandaşlarımızın, yerel yönetimlerin kentsel dönüşüm projelerine destek olmalarını rica ediyorum" dedi.

İnegöl'ün ilk yerinde kentsel dönüşüm projesi olan Turgutalp Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi'nin 2. ve 3. Etap'ın temelleri atıldı. İnegöl Belediyesi tarafından düzenlenen programda Başkan Vekili Biba ve İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban'ın yanı sıra İnegöl Kaymakamı Ayhan Akpay, İnegöl AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, siyasi parti yöneticileri, muhtarlar ve vatandaşlar yer aldı.

"AFET ÖNCESİ BU ADIMLARI ATMALIYIZ"

Törende konuşan Biba, İnegöl Belediyesi öncülüğünde hayata geçirilen kentsel dönüşüm projesinin afet sonrası değil afet öncesi atılmış çok büyük bir adım olduğunu söyledi. Vatandaşların da yerel yönetimlerin bu tür çalışmalarını desteklemesi gerektiğini belirten Biba, "Bursa'da genel anlamda kentsel dönüşüm yapıldığında mal sahipleri mağdur edildiği düşüncesine kapılmaktadır. Uzlaşmaya gelindiğinde hak sahipleriyle ciddi sıkıntı yaşıyoruz. Ne aldığınızı değil, güvenli bir yapıya geçeceğinizi düşünmelisiniz. Afet öncesi bu adımları bir şekilde atmalıyız. Bursa'daki vatandaşlarımızın, yerel yönetimlerin kentsel dönüşüm projelerine destek olmalarını ve el birliğiyle çalışmalarını rica ediyorum" diye konuştu.

"DAHA KONFORLU BİR YAŞAM SUNABİLMEK İÇİN GAYRET EDİYORUZ"

İnegöl'e değer katan bir projenin hayata geçirildiğini ifade eden Biba, sürekli üreten ve gelişen İnegöl'ün aynı oranda büyüyen bir kentleşme ve nüfus yapısına sahip olduğunu dile getirdi. Büyüme ve gelişimin farklı ihtiyaçları, talepleri de beraberinde getirdiğini anlatan Biba, "Büyükşehir Belediyesi olarak, Bursamızın her noktasında olduğu gibi İnegöl'de de kentin ve kırsalın tüm ihtiyaçlarına cevap vermeye çalışıyoruz. İnegöl için ciddi çalışmalar başlattık. Altyapı hizmetlerinden yollarımıza, sosyal donatı alanlarından toplu ulaşıma kadar farklı alanlardaki çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Kent merkezi ve kırsalda vatandaşlarımıza daha konforlu bir yaşam sunabilmek için gayret ediyoruz. Her köye ve mahalleye ulaşmak için çaba gösteriyoruz" ifadelerini kullandı.

"600 BİN KONUTA YAKIN RİSKLİ YAPI STOKUMUZ MEVCUT"

Olası depremlere ve diğer afetlere karşı daha dirençli şehirler oluşturulması konusunun ana gündemleri arasında bulunduğunu belirten Biba, bunu sağlamanın en etkili yolunun da çağın gereklerine uygun, afet risklerine karşı daha dayanıklı ve güvenli yapılar üretebilmekten geçtiğinin altını çizdi. Bursa'nın riskli yapı stokunda ilk sıralarda yer aldığını hatırlatan Biba, "Bursa, çok kısa sürede çok hızlı büyüyen bir şehir oldu. 80'li ve 90'lı yıllarda yaşanan kontrolsüz göç sebebiyle nüfus hızla arttı. Gelinen noktada 600 bin konuta yakın riskli yapı stokumuz mevcut. O yüzden afetten önce bu tür çalışmaları yapmalıyız" ifadelerini kullandı.

Bursa'nın farklı noktalarında kentsel dönüşüm çalışmalarının devam ettiğini hatırlatan Biba, şunları söyledi:

"AFETLERE KARŞI BİNALAR YENİLENİYOR, ŞEHRİMİZİN SİLUETİ DEĞİŞİYOR"

"Olası afetlere karşı riskli yapılar yıkılarak, binalar yenileniyor, şehrimizin silueti değişiyor. İşte, bu çalışmaların güzel bir örneğinin daha temelini atıyoruz. İnegöl Belediyesi'nin öncülüğünde Turgutalp Mahallesi'nde gerçekleştirilen çalışma ile 130 blok, 842 konut ve 5 işyerinin bulunduğu bölgede yeni projeyle birlikte 44 blokta 2 bin civarında yeni yapı stoku oluşacaktır. Sosyal donatı alanları, çevre dostu uygulamaları, güvenli ve modern yapısı ile İnegöl'ün çekim merkezlerinden biri olacaktır. Projenin, hak sahiplerine, İnegöl'e ve Bursa'ya hayırlı olmasını diliyorum. Şehrimize yakışır hizmetlerimizi sürdüreceğiz."

Taban ise İnegöl'ün birinci derecede deprem bölgesi içinde yer aldığını vurgulayarak kentsel dönüşümün önemine dikkati çekti. Kentsel dönüşümün yalnızca yeni binalar inşa etmek olmadığını söyleyen Taban, eski ve riskli yapı stokunu dönüştürerek İnegöl'ü afetlere karşı daha dirençli hale getirmek istediklerini ifade etti. Kaymakam Akpay da ise Turgutalp Kentsel Dönüşüm Projesi'nin ilçenin geleceği açısından önem taşıdığını söyledi.

Program, protokol üyelerinin butona basarak kentsel dönüşüm projesinin temelini atmasıyla sona erdi.