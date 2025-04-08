Bursa'da 81 İlde 81 Orman Projesi Başladı

"81 İlde 81 Orman" Projesi Bursa'da

BURSA - Türkiye İş Bankası'nın 100. yılı kapsamında, Orman Genel Müdürlüğü ve TEMA Vakfı iş birliğiyle yeniden başlatılan "81 İlde 81 Orman" Projesi'nin dikim törenleri Bursa ile devam ediyor.

Türkiye'nin dört bir yanında orman varlığını artırmayı, çevre farkındalığını güçlendirmeyi ve birçok canlıya yaşam alanı sağlamayı hedefleyen 81 İlde 81 Orman Projesi, Türkiye İş Bankası'nın 100. yılında yeniden hayata geçirildi. İş Bankası, Orman Genel Müdürlüğü ve TEMA Vakfı iş birliğiyle ilk olarak 2008-2017 yılları arasında gerçekleştirilen projenin yeni aşamasında, Bursa'da dikim töreni düzenlendi. Mudanya ilçesindeki gerçekleşen programa Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi, Mudanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Suat Topal, Mudanya Orman İşletme Şefi Selçuk Ayyıldız, Türkiye İş Bankası Bursa Bölge Satış Müdürü Maksut Özen, TEMA Vakfı Genel Müdür Yardımcısı Çiğdem Akça ve TEMA Vakfı gönüllüleri, Bursa öğrencileri ve bölge halkı katıldı.

Fidan dikimlerinin gerçekleştiği yerlerde flora ve faunanın ekolojik açıdan zenginleşmesini amaçlayan proje, ülkemizin dört bir yanında gerçekleştirilecek dikim törenleriyle devam edecek. Proje kapsamında, Türkiye'nin 81 ilinde, 5 yıl içinde 2 milyon 200 bin fidan dikilmesi ve dikilen fidanların bakımının da 3 yıl boyunca düzenli olarak yapılması planlanıyor. Gerçekleştirilecek çalışmalarla ülkemizin orman varlığı artırılmaya devam edecek.

"Bursa'da 10 bin fidan toprakla buluştu"

"81 İlde 81 Orman" projesi çerçevesinde, dikim töreninin gerçekleştiği ve yüzde 45'i ormanlık alanlardan oluşan Bursa'nın Mudanya ilçesindeki Altıntaş köyünde yer alan 6 hektarlık alanda 10 bin fidan toprakla buluştu. Projenin 2008-2017 yılları arasında gerçekleşen ilk aşamasında, 2009 yılında Bursa'nın Harmancık ilçesindeki Kılavuzlar köyünde 45 bin fidan dikimi yapılmıştı. Düzenli bakımı yapılan bu alanda zamanla çeşitli canlı türleriyle ekosistem gelişmeye başladı.

Törende konuşan Türkiye İş Bankası Bursa Bölge Satış Müdürü Maksut Özen, "Katkı sağlamak amacıyla 101 önce yola çıkan Türkiye İş Bankası, bu hedef doğrultusunda eğitimden kültür, sanata, spordan çevreye kadar yaşamın her alanına dokunan projelerde yer almaya devam ediyor. Yeni ormanlık alanların oluşmasını sağlayacak 81 ilde 81 orman projemizi bu bakış açısıyla ilk olarak 2008-2017 yılları arasında gerçekleştirmiştik. Ülkemizin dört bir yanında toprakla buluşan fidanlar zamanla büyüyerek orman varlığımızın arttırılmasına katkı sağlamış. Burada binlerce canlı için yeni yaşamlar, yaşam alanları oluşturmaya başlamıştır. Aynı zamanda her ilimizde törenlere ilgili bir şekilde orman severler sayesinde de adeta bir ağaçlandırma seferberliği oluşmuştur. Fidan dikimi tamamlanan sahalarda 5 yıl boyunca bakım çalışmaları sayesinde de ormana dönüş oranı yüzde 80 gibi yüksek bir oranda gerçekleşmiştir. Ülkemizin orman varlığını arttırmak, daha yeşil geleceğe katkı sunmak amacıyla yeniden başlattığımız 81 ilde 81 orman projemizin ilk fidan dikim törenlerini geçtiğimiz yıl Samsun, Erzincan, Konya, Balıkesir ve Manisa'da gerçekleştirdik. Şimdi ise projemizin yeni durağı olan Bursa'da sizlerleyiz. Bugün Mudanya'da 6 hektarlık alana dikilecek 10 bin fidanı temsilen burada ilk fidan dikimlerini sizlerle birlikte gerçekleştireceğiz" şeklinde konuştu.

Projenin çok kıymetli bir proje olduğunu belirten TEMA Vakfı Genel Müdür Yardımcısı Çiğdem Akça, "Çok uzun yıllardır paylaşımımız olan destekçimiz olan İş Bankası'yla birlikte, bankanın 100. yılının vesilesiyle yeniden hayata geçiriliyor. Bu projeyle biz, beş yıl içerisinde iki milyon iki yüz bin fidanı toprakla buluşturacağız." dedi.