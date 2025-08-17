Bursa\'da afet seferberliği

Bursa'nın dirençli ve sürdürülebilir bir kent olması adına projeler geliştiren Büyükşehir Belediyesi, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin yıl dönümünde 'Mahalle Afet İstasyonları'nı hizmete aldı. İlk etapta 42 mahalleye yerleştirilecek olan Afet İstasyonlarının sayısını yıl sonuna kadar 100'e çıkartacaklarını açıklayan Başkan Bozbey, afetlere karşı mahalleleri dirençli hale getirecek ilk müdahale gücünü oluşturacak 'Afet Gönüllüleri' Projesi'ni de başlattıklarını belirtti.

Birinci derece deprem kuşağında yer alan Bursa'da, 1999 Marmara depreminin ardından 'zemin etütleri araştırma birimini kurarak' Bursa ili Sismik Zemin Tehlike Değerlendirme Projelerini hayata geçiren, Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) ile birlikte 'Deprem Risk Azaltma ve Önleme Planlama Projesi'ni yürüten Büyükşehir Belediyesi, depreme hazırlık konusunda önemli bir çalışmayı daha başlattı. Bir afete karşı hazırlıklı bir kent için ilk adımın mahallelerden başlayacağı anlayışıyla hareket eden Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin yıl dönümünde 'Mahalle Afet İstasyonları'nı hizmete aldı.

İlk etapta 42 mahalleye yerleştirilecek

Olabilecek bir afette profesyonel ekiplerin bölgeye ulaşması için geçen sürede mahalle halkının kendi imkanlarıyla ayakta kalabilmesini sağlayacak ve ilk 72 saatlik temel ihtiyaçları karşılayacak olan Afet İstasyonları, ilk etapta 42 mahalleye yerleştirilecek. Afet sonrası ihtiyaç duyulabilecek 28 farklı kalem malzemenin bulunacağı istasyonlarda, çocuk bezinden battaniyeye, elektrikli kırıcıdan aydınlatma cihazlarına, ilk yardım malzemelerinden jeneratöre kadar pek çok gerekli malzeme hazır olacak.

"Türkiye olarak kendimizi sorgulamalıyız"

Bundan tam 26 yıl önceki Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenlerin anısına yapılan saygı duruşuyla başlayan törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, 99 Marmara Depremi'nin o dönemde herkeste derin izler bıraktığını söyledi. O günden bu yana birçok depremin de yaşanmasına rağmen Türkiye'nin hala afetlere tam olarak hazır olmadığını belirten Başkan Mustafa Bozbey, "Afetlerle ilgili eğitimin eksik olması, afetlerle ilgili müfredatın olmaması bu acıları fazlasıyla yaşamamıza sebep oluyor. Her işin başı eğitimdir. Geçtiğimiz günlerde yaşanan Sındırgı depreminde maalesef yine birçok binanın yıkıldığını gördük. Yıllardır yapılarımızı, kendi coğrafyamızı tanımadan yapmışız. Maliyeti düşürmeye çalışmalar, ucuza kaçmalar, denetimsizlik gibi sebeplerden dolayı üstünde çizik dahi olmaması gereken binaların oturulmaz hale geldiğini görüyoruz. Ülke olarak kendimizi sorgulamalıyız" dedi.

"Doğa, kendine yapılanı affetmez"

Depremlerin yanı sıra yangınların ve sel felaketlerinin de birer afet olduğunu dile getiren Başkan Bozbey, "Yaşanan afetler genellikle insan eliyle meydana gelmektedir. Doğa, kendine yapılanı affetmez. Bunu birçok yerde gördük. Doğanın dengesini bozduk. Deprem konusunda yapmamız gerekeni fazlasıyla yapmamız lazım. Daha önce Nilüfer'de 28 büyük mahalleye deprem konteynerleri koymuştuk. Bursa'nın da ihtiyacı olduğunu biliyoruz. Bu amaçla Mahalle Afet İstasyonlarını hayata geçirdik. insanlarımızın güvende olması birinci önceliğimiz" dedi.

"Yıl sonuna kadar bu sayıyı 100'e çıkartacağız"

Depremde ilk saatlerin ne kadar önemli olduğunu 6 Şubat depremlerinde bir kez daha gördüklerini anlatan Başkan Bozbey, depremin ilk saatlerinde sadece bölgede mahalle halkının bulunduğunu, aslında profesyonel ekipler gelene kadar yüzlerce, hatta binlerce canı kurtarmanın mümkün olduğunu dile getirdi. İstasyonların bu açıdan önemli olduğunu söyleyen Başkan Bozbey, "Bugün 42 tane afet konteynerini mahallelerimize yerleştirerek hizmete almış olacağız. Yıl sonuna kadar bu sayıyı 100'e çıkartacağız. İç donanımlar konusunda öneriler tekrar alınacak. İç donanımların yeterli olduğunu görüyoruz. Jeneratöründen kazmasına kadar her şey var burada. Bir tek yakıt saklama konusunu arkadaşlarımız çözmeye çalışıyor. Amaç, profesyonel ekipler gelene kadar afet konusunda eğitim alan gönüllülerin istasyondaki aletleri alıp müdahale etmesidir. Tabii ki hiç afet yaşamayalım. Ama hazırlıklı olmak zorundayız" dedi.

"Mahalle Afet Gönüllüleri çalışmaları başladı"

Afet istasyonlarının yanı sıra eğitim olacak mahalle gönüllülerinin de önemli olduğunu belirten Başkan Bozbey, afetlere karşı mahalleleri dirençli hale getirecek ilk müdahale gücünü oluşturacak 'Afet Gönüllüleri' Projesi'ni de başlattıklarını açıkladı. Afet istasyonlarını mahallelere koymak kadar 'Mahalle Afet Gönüllüleri'ni oluşturmanın da önemli olduğunu ifade eden Başkan Bozbey, "Türkiye bir deprem ülkesidir. Bursa da birinci derece deprem kuşağı üzerinde bulunmaktadır. Kent olarak hazırlıklı olmak zorundayız. Mahalle Afet Gönüllüleri ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte Bursa'da inanılmaz bir afet gönüllü ordusu oluşacaktır. Afet gönüllü ordusu her konuda müdahale etme yetkisine sahip olacaktır. Son yaşanan yangınlarda inanılmaz bir dayanışma ortaya konuldu. Türkiye'ye örnek oldular. Birlik ve beraberliğin olduğu bir kentte nelerin başarılabileceğini yangından gösterdik" dedi.

JICA Projesi'ne sanayi yapıları da eklendi

JICA ile yürütülen projenin de tüm hızıyla devam ettiğini ifade eden Başkan Bozbey, konutların yanı sıra sanayinin de çalışma alanına alındığını dile getirdi. Sanayinin de 70-80 yıllık yapılara sahip olduğunu anlatan Başkan Bozbey, "Oralarda oluşacak bir kötü durum hepimizi etkileyebilir. Onun için proje kapsamına sanayiyi de aldık. Depremde etkilenebilecek konut ve köprülerin de hemen hemen hepsi tespitleri yapıldı, yapılmaya devam ediyor. Bu projeden aldığımız bilgiler, kentsel dönüşüm konusunda hızlı hareket etmemiz gereken bölgeleri gösteriyor. Sıvılaşma potansiyelinin yüksek olduğu alanları öncelikle programımıza alıp kentsel dönüşümü hızlandırmak, yapıları depreme karşı dirençli hale getirmek zorundayız" dedi.

"Umarım bir daha bu acıları yaşamayız"

Herkesin bu kenti tanımak ve değerini bilmek gibi bir sorumluluğa sahip olması gerektiğini söyleyen Başkan Bozbey, "Değerli projede emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Depremlerde hayatını kaybedenleri rahmetle anıyorum. Umarım bir daha bu acıları yaşamayız. Afet İstasyonlarının kentimize hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah hiç ihtiyaç duyulmaz. Ama ihtiyaç olduğunda da gönüllü ordularımız işin başına geçerek en az zararın yaşanmasını sağlayacaktır" dedi.

Konuşmaların ardından Başkan Mustafa Bozbey ve beraberindekiler Afet İstasyonlarını gezerek içerisindeki malzemeler hakkında yetkililerden bilgi aldı. - BURSA