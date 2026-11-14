Bursa'da alkollü vatandaş, aracını çekiciyle eve götürüp videoyla uyarı yaptı - Son Dakika
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Bursa'da alkollü vatandaş, aracını çekiciyle eve götürüp videoyla uyarı yaptı

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Bursa\'da alkollü vatandaş, aracını çekiciyle eve götürüp videoyla uyarı yaptı
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Bursa\'da alkollü vatandaş, aracını çekiciyle eve götürüp videoyla uyarı yaptı
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Bursa'da alkol aldıktan sonra direksiyon başına geçmeyen bir vatandaş, otomobilini çekiciyle evine götürdü. Vatandaş, cep telefonuyla kaydettiği videoda alkollü araç kullanmanın tehlikelerine dikkat çekerek alternatif ulaşımı önerdi.

Bursa'da, bir vatandaş alkol aldıktan sonra direksiyon başına geçmek yerine çekici çağırdı. Otomobilini çekiciye yükleterek evine kadar götüren vatandaş, çektiği videoyla sürücülere de duyarlılık çağrısında bulundu.

Bursa'da alkollü olarak direksiyon başına geçmek yerine çekici çağıran vatandaş, otomobilini de bulunduğu yerde bırakmayarak çekici yardımıyla evine götürdü. Yaşananları cep telefonuyla kayda alan vatandaş, paylaştığı videoda alkollü araç kullanmanın tehlikelerine dikkat çekti. Herkesin sağlıklı ve güvenli bir şekilde evine ulaşmasının önemini vurgulayan vatandaş, alkol aldıktan sonra direksiyon başına geçmek yerine alternatif ulaşım yollarının tercih edilmesi gerektiğini söyledi.

Kaynak: İHA
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