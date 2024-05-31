Bursa'da babaları tarafından öldürülen 3 kardeş Erzurum'da toprağa verildi - Son Dakika
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Yerel

Bursa'da babaları tarafından öldürülen 3 kardeş Erzurum'da toprağa verildi

Bursa\'da babaları tarafından öldürülen 3 kardeş Erzurum\'da toprağa verildi

Geçtiğimiz yıl eşinden ayrılan ve çocuklarını Bursa'ya getiren baba, cinnet geçirerek 2 kızını kesici aletle, oğlunu ise boğarak öldürdü. Babaları tarafından öldürülen 3 çocuğun cenazesi Erzurum'un Karayazı ilçesine bağlı Kazbel Mahallesi'nde toprağa verildi.

31.05.2024 13:32
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Bursa'da babaları tarafından öldürülen 3 kardeş Erzurum'da toprağa verildi

Annenin feryadı yürek dağladı

ERZURUM - Bursa'da babaları tarafından vahşice öldürülen üç kardeş Erzurum'un Karayazı ilçesine bağlı Kazbel Mahallesi'nde toprağa verildi.

Bursa'da yaşayan 39 yaşındaki cinnet geçiren Murat Kılıç, evinin bodrumunda 2 kızını kesici aletle, oğlunu ise boğarak öldürdü. Geçtiğimiz yıl eşinden ayrılan ve 15 gün önce Erzurum'dan çocuklarını Bursa'ya getiren Baba Murat Kılıç, Nilüfer ilçesi Çamlıca Mahallesi Bağlar Sokak'ta bulunan 4 katlı apartmanın bodrum katında cinnet geçirerek 3 çocuğunu vahşice öldürdü.

11 yaşındaki Zeynep, 6 yaşındaki Aslı'yı kesici aletle 3 yaşındaki oğlu Muhammet Ali Kılıç'ı ise boğarak öldüren baba gözaltına alındı.

Babaları tarafından öldürülen 3 çocuğun cenazesi bugün Karayazı ilçesine bağlı Kazbel Mahallesi'nde Cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi

Cenaze namazına katılan anne Gülay Kılıç yakınlarının yardımıyla ayakta durabildi. Evlatlarının arkasından gözyaşlarına boğulan annenin feryatları yürek dağladı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bursa'da babaları tarafından öldürülen 3 kardeş Erzurum'da toprağa verildi - Son Dakika

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