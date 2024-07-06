Bursa'da Baraklı Mahallesi'nde Gölet Çevresine Bungalov Tesisi Yapılacak - Son Dakika
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Bursa'da Baraklı Mahallesi'nde Gölet Çevresine Bungalov Tesisi Yapılacak

Bursa\'da Baraklı Mahallesi\'nde Gölet Çevresine Bungalov Tesisi Yapılacak

Bursa'nın Keles ilçesine bağlı Baraklı Mahallesi'nde bulunan gölet çevresine 40 adet bungalov evi içeren bir tesis yapılması planlanıyor. Baraklı Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi tarafından BUSKİ'den kiralanan gölet çevresi, yaz aylarında sıcaktan bunalanlar ve doğanın tadını çıkarmak isteyenlerin tercih ettiği bir uğrak noktası haline gelmiştir. Tesisin tamamlanmasıyla birlikte daha büyük balıklar gölete salınacak ve sportif olta balıkçılığına destek verilecektir.

06.07.2024 09:19
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Uludağ'ın güney yamaçlarında yer alan Bursa'nın Keles ilçesine bağlı Baraklı Mahallesi'nde bulunan gölet çevresine bungalovlardan oluşan bir tesis yapılacak.

Bursa'da alternatif turizm denildiğinde dağ ilçelerinde akla gelen tesislere bir yenisi daha ekleniyor. Keles ilçesi Baraklı Mahallesi'nde yer alan doğa harikası gölet çevresine 40 adet bungalov evi içinde barındıran bir tesis yapılması planlanıyor. Baraklı Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi tarafından BUSKİ'den 10 yıllığına kiralanan gölet çevresi yaz aylarında sıcaktan bunalanlar ve doğanın tadını çıkartmak isteyenlerin vazgeçilmez uğrak noktası oldu. Mevcut haliyle cüzi bir giriş ücreti ile tuvalet, çocuk parkı, banklar ve mangal alanları ile hizmet vermeyi sürdüren mekanda, çıkan orman yangınlarından dolayı ateş yakmak yasaklandı. Ayrıca gölet, sportif balıkçılık yapmak isteyenlerin de aktivite alanlarını sağlıyor. Gölet, çadır kurmak ve karavanla kamp yapmaya gelenlere de ev sahipliği yapıyor.

Baraklı Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Ramazan Ertürk, "Burayı BUSKİ'den kiraladık. 40 adet bungalov tesis projemiz var. Sadece köyümüze değil Bursa'ya da değer kazandırmak istiyoruz. Şu anda taslak aşamasında çalışmalar devam ediyor. Buranın en güzel yanı doğal olmasıdır. Yeşilliğin, ağaçların, oksijenin bol, serin ve Uludağ manzarası olması en güzel yanı. Özellikle yaz mevsimlerinde vatandaşlar burayı tercih ediyor. Geceleri yorgansız yatamazsınız, ceketsiz gelirseniz üşürsünüz. Balık mevsiminde gölette olta ile balık tutma imkanı var. Kompleks kurulduğunda daha büyük balıklar gölete salınacak. Sportif olta balıkçılığına destek olacağız. Şu anda tuvalet, mescit ve içme suyumuz var. Karavan, kampçı ve günübirlik piknikçiler şu an buradan hizmet alıyor" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bursa'da Baraklı Mahallesi'nde Gölet Çevresine Bungalov Tesisi Yapılacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da Baraklı Mahallesi'nde Gölet Çevresine Bungalov Tesisi Yapılacak - Son Dakika
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