Bursa'da bir yerel gazetenin ofisine yuva yapan yabani kuş, her gün yılan ve fare getiriyor! Çalışanlar ise kuşu koruma kararı aldılar - Son Dakika
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Bursa'da bir yerel gazetenin ofisine yuva yapan yabani kuş, her gün yılan ve fare getiriyor! Çalışanlar ise kuşu koruma kararı aldılar

23.05.2022 13:35

Bursa'daki bir yerel gazete, ofislerinin balkonuna yuva yapan yırtıcı kerkenez kuşunun her gün ofise yılan ve fare taşıması sebebiyle sıkıntılı günler geçiriyor. Yaşanan olay sonrası balkonu kuşun kullanım alanı olarak ayırdıklarını belirten gazetenin genel müdürü Ebru Yiğit, "Oraya hiç bir şekilde girmiyoruz. Burası 2 yıllık ofis, biz 1 yıldır kendisini görüyoruz. Sürekli gelip gidince, buraya yuva yaptığını gördük. Ben yırtıcı bir kuşun bir ofise yumurtladığını daha önce hiç duymadım" dedi.

Bursa News internet sitesinin çalışanları bir yırtıcı kuşun sürekli iş yerlerinin etrafında uçmasıyla büyük şaşkınlık yaşadı. Bu yırtıcı kuş bir süre sonra yılan ve fare avlayarak ofisin balkonuna konmaya başladı. Durumdan şüphelenen internet gazetesi çalışanları kuşun balkonda sürekli konduğu bitkileri incelediğinde buraya kuşun yuva yapıp yumurtladığını gördü. Kerkenezin yumurtladığı balkonu kullanıma kapatan ofis çalışanları yavrular büyüyüp uçana kadar burayı kullanmama kararı aldı.

Yırtıcı kuş gazeteye yuva yaptı, ofise her gün yılan ve fare taşıyor! Haberciler diken üstünde

YIRTICI OLMASINA RAĞMEN ÇOK SEVDİLER

Çalışanlar kuşun yırtıcı olmasına rağmen ona sahip çıkıp korumaya aldılar. Çoğunlukla kemirgenlerle beslenen bu etçil kuşlar, tarım alanlarına zarar veren canlıların popülasyonunu dengede tutarak eko sistemler için çok önemli rol oynuyorlar.

Yırtıcı kuş gazeteye yuva yaptı, ofise her gün yılan ve fare taşıyor! Haberciler diken üstünde

"OFİSİN BALKONUNA 6 YUMURTA BIRAKMIŞ"

Kerkenezin ofislerine yuva yaptığını ifade eden Bursa News İnternet Gazetesi Genel Müdürü Ebru Yiğit, "Artık ofisimizde yırtıcı kuşumuz var. Kuş ofisin balkonuna 6 tane yumurta bırakmış. Kuşu rahatsız etmemek için perdeleri kapattık. Oraya hiç bir şekilde girmiyoruz. Burası 2 yıllık ofis, biz 1 yıldır kendisini görüyoruz. Sürekli gelip gidince, buraya yuva yaptığını gördük. Ben yırtıcı bir kuşun bir ofise yumurtladığını daha önce hiç duymadım" dedi.

Yırtıcı kuş gazeteye yuva yaptı, ofise her gün yılan ve fare taşıyor! Haberciler diken üstünde

"BURAYA YILAN VE FARE GETİRİYOR"

Bursa News Genel Müdür Yardımcısı Mehribar Aykan, "Biz yerel haber servisi yapıyoruz. Burada 7 kişi çalışıyoruz. Bir kişi daha eklendi. O da kerkenez kuşumuz. Sürekli buralarda uçunca araştırma yaptık, kuşun balkonumuza yumurtladığını gördük. Buraya yılanla ve fareyle geldiği oluyor. Avladığı hayvanları buraya yuvasına getiriyor" şeklinde konuştu.

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Kaynak: İHA

İnternet, Yılan, Bursa, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bursa'da bir yerel gazetenin ofisine yuva yapan yabani kuş, her gün yılan ve fare getiriyor! Çalışanlar ise kuşu koruma kararı aldılar - Son Dakika


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