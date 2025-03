Bursa'da Büyük İftar Programı: 3 Bin Kişi Sofrada Buluştu

Binlerce kişi aynı sofrada buluştu

Başkan Bozbey: "Büyükşehir Belediyesi her zaman yanınızda"

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Mustafakemalpaşa'da yaklaşık 3 bin kişinin katılımıyla düzenlenen iftar programında konuşan Başkan Mustafa Bozbey, "Büyükşehir Belediyesi her zaman yanınızda. Mustafakemalpaşa'da da birçok hizmete imza attık. Tek hedefimiz, Bursalıların gülümsemesidir" dedi.

Ramazan'ın birleştirici ve manevi iklimini kentin farklı noktalarında düzenlenen programlarla yaşatan Bursa Büyükşehir Belediyesi, geleneksel iftar programlarını Mustafakemalpaşa ile sürdürdü. Belediye meydanında yaklaşık 3 bin kişinin katılımıyla yapılan programa, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, CHP İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Emin Direkçi, CHP İlçe Başkanı Gökhan Demir, Büyükşehir Belediyesi bürokratları, muhtarlar, belediye meclis üyeleri ve Mustafakemalpaşalılar katıldı. İftar öncesi Karagöz gölge oyunu gösterisi çocuklara keyifli anlar yaşatırken, akşam ezanıyla birlikte vatandaşlar hep birlikte oruçlarını açtı.

"Hedefimiz, Bursalıların gülümsemesidir"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Ramazan ayının dayanışma ve paylaşma ruhunu kentin 17 ilçesinde tüm vatandaşlarla paylaştıklarını söyledi. Her akşam farklı bir ilçede Bursalılarla buluştuklarını belirten Başkan Mustafa Bozbey, iftara yetişemeyenler için kentin birçok farklı noktasında iftariyelik dağıttıklarını, 3 farklı noktada da her gün binlerce vatandaşı iftar sofralarında buluşturduklarını dile getirdi. Başvuruda bulunan ihtiyaç sahiplerine de destek olduklarını anlatan Başkan Bozbey, "Büyükşehir Belediyesi her zaman yanınızda. Mustafakemalpaşa'da da birçok hizmete imza attık. İlçenin öncelikli ihtiyaçlarını belirleyerek tek tek yerine getirmeye başladık. Stadyumla başladık, altyapı, kanalizasyon ve içme suyu çalışmalarıyla devam ettik. Çiftçilerin tohum, fide ve gübre ihtiyaçlarını karşılarken, Ovaazatlı'da kurduğumuz fabrikayla boru üretimi yapıyoruz. Yaklaşık 4 milyon metre civarında üretim gerçekleştirdik. Bunu çevreci bir anlayışla yapıyoruz. Geri dönüşümden elde edilen malzemelerle hem çevreyi koruyoruz hem de üretim yapıyoruz. Muhtarlarımızın taleplerini önemsiyoruz. Tek hedefimiz, Bursalıların gülümsemesidir" dedi.

CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Ramazan sofralarında binlerce insanı buluşturan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e teşekkür ederek, Ramazan ayının tüm coğrafyaya dostluk, kardeşlik, barış ve bereket getirmesini temenni etti.

İftar sonrasında Orkestra Şube Müdürlüğü tarafından mini bir konser verildi. Başkan Mustafa Bozbey, teravih namazı sonrasında ise Atatürk Mahallesi Fatih Camii'nde vatandaşlarla bir araya gelerek tatlı ikramında bulundu.