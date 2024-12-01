Bursa\'da Çiftçilere 75 Bin Fide ve Fidan Dağıtıldı

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Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin kırsal kalkınma hedefleri doğrultusunda yaklaşık 75 bin adet çilek fidesi, kestane, ahududu, Trabzon hurması ve ceviz fidanı çiftçilere dağıtıldı. Başkan Mustafa Bozbey, "Üretimi büyütmek, sürdürülebilir tarımı desteklemek için daima üreticinin yanınızdayız. Biz destekleyeceğiz, siz üreteceksiniz. Birlikte büyüyeceğiz" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, kırsalda kalkınmanın sağlanması ve köyden kente göçün önlenmesi amacıyla üreticiye her alanda destek olmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Tarım Peyzaj AŞ ve Bursa İli Hayvancılığı Geliştirme Birliği (HAGEL) ortaklığında düzenlenen programla, yüzde 60 hibeli olarak 74 bin 764 adet çilek fidesi, kestane, ahududu, Trabzon hurması ve ceviz fidanı çiftçilere dağıtıldı. Hüdavendigar Kent Parkı'ndaki dağıtım törenine, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in yanı sıra Tarım AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aydın Saldız, Tarım AŞ Genel Müdürü Sedat Akar, Büyükşehir Belediyesi daire başkanları, iştiraklerin yöneticileri, ziraat odası başkanları, meclis üyeleri, muhtarlar ve üreticiler katıldı.

"Bursa kestanesinin tekrar değer bulması için çabalıyoruz"

Dağıtım töreninde konuşan Başkan Mustafa Bozbey, yüzde 60 hibeli olarak 74 bin 764 fide ve fidanı çiftçilerle buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Toprakların her zaman doyuran, yaşatan, var eden en büyük değerlerden biri olduğunu hatırlatan Başkan Bozbey, toprağın değerini de en iyi çiftçilerin bildiğini belirtti. Pandemi sürecinde tüm dünyanın, tarımın, gıdanın, suyun ve enerjinin ne kadar önemli olduğunu gördüğünü söyleyen Başkan Bozbey, "Pandemi, bize toprağın kıymetini hatırlattı. Üretimi büyütmek, sürdürülebilir tarımı desteklemek için daima üreticinin yanınızdayız. Dağıtmış olduğumuz çilek fidesi, kestane, ahududu, Trabzon hurması ve ceviz fidanlarımız sizlerin emekleriyle topraklarımızda hayat bulacak. Özellikle bir zamanlar Bursa'nın kestanesi son derece değerliydi. Ama kaybettik. Bursa kestanesinin tekrar değerini bulması için çiftçilerimizle birlikte çabalıyoruz. Kırsal kalkınmayı güçlendirmek amacıyla projeler üretmeye, daima destek olmaya devam edeceğiz" dedi.

"Yassı ve yuvarlak boru üretim tesisimizi açıyoruz"

Tarıma yönelik projeler geliştirirken eğitim kurumlarından, derneklerden, birliklerden, kooperatiflerden destek almak gerektiğini ifade eden Başkan Bozbey, iş birlikleriyle de tarımda farklı istihdam alanları oluşturmayı hedeflediklerini dile getirdi. Başkan Bozbey, Bursa Kent Konseyi ile birlikte hazırladıkları 'Engellilere yönelik topraksız tarım serası' projesiyle dezavantajlı bireylerin ek gelir elde etmesini ve sosyalleşebilecekleri çalışma ortamını sunmayı arzuladıklarını anlattı. Bursalı çiftçilere bir müjde de veren Başkan Bozbey, "Mustafakemalpaşa ilçesindeki Ovaazatlı Mahallesi'nde atıl durumda olan tesisimizin de tadilat çalışmalarını tamamlayarak fabrikamızı aktif hale getirdik. 15 gün sonra çiftçilerimiz için yassı ve yuvarlak boru üretim tesisimizin açılışını gerçekleştireceğimizin müjdesini vermek istiyorum. Bu fabrikada üretilenleri çiftçimize destek için aktarmış olacağız. Kendi kendine yeten bir toplum olmanın temelinde, üreticilerimizin emeği yatmaktadır. Yaptığımız destekler, yarın sofralarımıza bereket olarak dönecektir. Desteklerimiz, hem Bursa'mızın hem ülkemizin kalkınmasına büyük katkı sağlayacaktır. Bursa olarak tarımsal potansiyelimiz büyük. Ancak bu potansiyeli değerlendirebilmek için sizlerin de emeğine ve azmine ihtiyacımız var. Biz destekleyeceğiz, siz üreteceksiniz. Birlikte büyüyeceğiz. Üretiminiz bol olsun" dedi.

Konuşmaların ardından Başkan Mustafa Bozbey tarafından üreticilere fide ve fidanlar teslim edildi. - BURSA