Bursa'da Çocuk Fabrika İhmaliyle Yandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Bursa'da Çocuk Fabrika İhmaliyle Yandı

Bursa\'da Çocuk Fabrika İhmaliyle Yandı
20.08.2025 11:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

14 yaşındaki Turan, asit çamuruna basarak ağır yanıklar aldı. Aile hukuki süreç başlattı.

Bursa'da ailesine destek olmak için tarlaya çalışmaya giden 14 yaşındaki çocuk, bir fabrikanın gelişigüzel halde bıraktığı asit çamuruna basınca, ayakları yandı. Yanından geçtiği fabrikanın ihmali sebebiyle ayakları yanan genç hastanede tedavi altına alındı.

Olay, Kestel ilçesi, Barakfakih Mahallesi'nde meydana geldi. Ailesini maddi destek olmak isteyen 14 yaşındaki Turan Çiftçi, gündelik işe gitmeye karar verdi. Barakfakih Mahallesindeki armut bahçelerinde iş bulan genç, arkadaşlarıyla birlikte sabah saat 05.30'da evden ayrıldı. Armut toplamak için tarlaya biran önce ulaşmak isteyen Çiftçi, bir boya ve kumlama fabrikasının yanında bulunan arsadan geçerek bahçeye ulaşmaya çalıştığı sırada ayaklarında yanma hissetti. Yanında bulunan arkadaşlarından yardım isteyen Turan, arsa içinde açıkta duran bidonlardan su olduğunu düşündükleri bir sıvıyla yanmayı dindirmeye çalıştı. Ancak gençler, Turan'ın ayağındaki yanıkların daha ciddi olduğunu fark etti. Kestel Devlet Hastanesi'ne götürülen Turan Çiftçi, ilk müdahalenin ardından Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edilerek ameliyata alındı. Doktorlar, gencin ayağına sağlıklı bir deri nakli gerçekleştirdi. Ailenin avukatı Turhan Turgut olayla ilgili hukuki süreci başlatacaklarını belirtti.

Hastanede tedavi altına alınan Turan Çiftçi, yaşadığı kabus dolu anları anlattı. Çiftçi, "Ne olduğunu şimdi anlıyorum. Su diye döktükleri bastığım yerler asitmiş. Ameliyat oldum. İnşallah tedavim olumlu sonuçlanır. Şu an ağrılarım var" şeklinde konuştu.

Ailenin avukatı Turhan Turgut, "Turan Çiftçi'nin arkadaşlarının yanıkları hafifletmek için çevredeki bidonlardan su olduğu sanılan bir sıvıyı kullanmışlar. Ancak daha sonra, bu varillerdeki sıvının asit olduğu bilgisine ulaşılmış. Olay yerine yakın bir boya fabrikasının sahibiyle görüşüldüğünde sıvının "mineral asit" olduğu ifade edilmiş. Yaralı gencin ailesi, olaydan birkaç saat sonra bölgeye gittiklerinde polisin de olay yerine geldiğini belirtmiş. Olayın yaşandığı arsadan asit dolu varillerin kaldırıldığı, arsanın temizlendiği ve düzenlenmiş olduğu görülmüş. Aile, numune alınması, kamera kayıtlarının incelenmesi gibi talepleri iletmiş. Ancak olay yerini gören kameraların söküldüğünü öğrenmişler. Olay günü fotoğraflarda açıkça görülen varillerin kaldırılması ve delil karartılması iddiaları üzerine Cumhuriyet Savcılığına ve Emniyet Müdürlüğüne başvurular yapıldı" dedi.

Avukat Turhan Turgut, durumun sadece bir tazminat meselesi değil, insani bir durum olduğunu vurguladı. Turgut, bu kadar ciddi ihmallerle insan hayatının ucuz olmaması gerektiğini belirtirken, çevreye zarar verilmesinin de ağır cezalar gerektiren bir suç olduğunu ifade ederek olayın takipçisi olacaklarını sözlerine ekledi .

Kardeşinin başında bekleyen Maşallah Çiftçi, "Çok büyük üzüntü içerisindeyiz. Ne yapacağımızı bilemedik. Fabrikadan bir kişi bile arayıp geçmiş olsun demedi. Kardeşim 8 ay tedavi edilecek. Çok üzgünüz" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

3-sayfa, Sağlık, Çevre, Hukuk, Yerel, bursa, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bursa'da Çocuk Fabrika İhmaliyle Yandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Burası Hindistan değil Türkiye Mide bulandıran görüntüler Burası Hindistan değil Türkiye! Mide bulandıran görüntüler
Transferi duyurdular Yolun açık olsun Talisca Transferi duyurdular! Yolun açık olsun Talisca
Genç kadın, 2 ay önce evlendiği kocasını öldürdü Genç kadın, 2 ay önce evlendiği kocasını öldürdü
Sahte ilana kanan yeni evli çift, bir tıkla tüm birikimini kaybetti Sahte ilana kanan yeni evli çift, bir tıkla tüm birikimini kaybetti
Bakan Ersoy bastırdı, Spotify masaya oturdu Bakan Ersoy bastırdı, Spotify masaya oturdu
Güle güle Ahmed Kutucu Süper Lig ekibine hayırlı olsun Güle güle Ahmed Kutucu! Süper Lig ekibine hayırlı olsun
Muhittin Böcek’in oğlu havalimanında gözaltına alındı Muhittin Böcek'in oğlu havalimanında gözaltına alındı
Terörsüz Türkiye komisyonunun 4. toplantısı başladı Şehit aileleri dinleniyor Terörsüz Türkiye komisyonunun 4. toplantısı başladı! Şehit aileleri dinleniyor
Narin’in babası Arif Güran: Artık toplumun içine bile giremiyoruz Narin'in babası Arif Güran: Artık toplumun içine bile giremiyoruz
Acun Ilıcalı’ya kötü haber Acun Ilıcalı'ya kötü haber
Jrokez lakaplı yayıncı Oğuzhan Dalgakıran son yolculuğuna uğurlandı Jrokez lakaplı yayıncı Oğuzhan Dalgakıran son yolculuğuna uğurlandı

10:09
Anlaşma sağlanamadı Memurlar zam teklifini hakeme götürüyor
Anlaşma sağlanamadı! Memurlar zam teklifini hakeme götürüyor
08:41
Yasa dışı bahis reklamı yapan 30 sosyal medya hesabına erişim engellendi
Yasa dışı bahis reklamı yapan 30 sosyal medya hesabına erişim engellendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2025 11:03:21. #7.11#
SON DAKİKA: Bursa'da Çocuk Fabrika İhmaliyle Yandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.