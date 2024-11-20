Bursa'da Çocuk Hakları Festivali Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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Bursa'da Çocuk Hakları Festivali Coşkuyla Kutlandı

Bursa\'da Çocuk Hakları Festivali Coşkuyla Kutlandı

Bursa'da 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nde düzenlenen festivalde çocuklar, haklarına dikkat çekmek için yürüyüş gerçekleştirdi. Eğlenceli atölye çalışmaları ve konserlerle zenginleşen etkinlik, çocukların mutluluğuna ev sahipliği yaptı.

20.11.2024 21:57  Güncelleme: 22:01
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Bursa'da Çocuk Hakları Festivali

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Kent Konseyi tarafından 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nde çocuklara yönelik unutulmaz bir festival düzenlendi. Kent Meydanı'ndan Merinos'a kadar yürüyerek sahip oldukları haklara dikkat çeken çocuklar, atölye çalışmalarından renkli gösterilere ve konsere kadar birbirinden zengin içerikli aktivitelerle eğlenceli bir gün geçirdi.

20 Kasım 1989 yılından bu yana Birleşmiş Milletler tarafından dünya genelinde çocukların karşı karşıya kaldığı hak ihlallerine dikkat çekmek amacıyla kutlanan Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Kent Konseyi tarafından 'Dünya Çocuk Hakları Festivali' düzenlendi. Kent Meydanı Atatürk Heykeli önünde buluşan yüzlerce anaokulu, ilkokul ve ortaokul öğrencisi, ellerinde çocuk haklarına dikkat çeken döviz ve pankartlarla Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi'ne yürüdü. Merinos Fuaye Alanı'nda Bando Takımı'nın gösterisiyle başlayan buluşmada, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Yıldız, Bursa Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Ertuğrul Aksoy, Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Pınar Işıkyıldız, Bursa Kent Konseyi Genel Sekreteri Elvan Atay Özkan, Bursa Kent Konseyi Çocuk Meclisi Başkanı Yağız Vatansever, aileler ve öğretmenler de çocuklara eşlik etti.

"Dünya sizin gülüşlerinizle güzel"

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Yıldız, en değerli varlığımız olan çocuklarımız için anlamlı bir program düzenlediklerini söyledi. 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nün herkese sorumluluklarını bir kez daha hatırlattığını belirten Mehmet Yıldız, "Her çocuk sağlıklı bir çevrede büyümeyi, kaliteli eğitim almayı, sevgiyi, güveni, şiddetten ve ayrımcılıktan uzak yaşamayı hak ediyor. Bu hakların korunması ve çocukların sağlıklı birey olarak yetişmesi için el ele vererek çalışmak zorundayız. Her alanda çocuklarımıza daha iyi bir dünya bırakmak zorundayız. Büyükşehir Belediyesi olarak bu alanları açmak için kararlıyız. Çocuklarımızın güvenle büyüyeceği bir Bursa hayal ediyor, bu doğrultuda projelerimizi gerçekleştiriyoruz. Çocuklar, bizim umudumuz, ışığımız ve geleceğimizsiniz. Dünya sizin gülüşlerinizle güzel" dedi.

"Çocuklarımızın her zaman yanındayız"

Bursa Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Ertuğrul Aksoy, tüm dünya çocuklarının doğuştan sahip olduğu veya olması gerektiği hakların korunmasının, tüm ülkelerin üzerine titremesinin, ortak çaba sarf edilmesinin bir zorunluluk olduğunu hatırlattı. Bu konuda üzerlerine düşeni yapacaklarını belirten Aksoy, "Bugünün küçüklerinin, yarının büyükleri olacağı bilinciyle en değerli varlıklarımız çocuklarımızı; Mutlu, huzurlu, geleceğe güvenle bakan, çağdaş, ülkesine ve değerlerine sahip çıkan, bilimin ışığında, Atatürk ilke ve devrimlerinin yol göstericiliğinde bir birey olarak yetiştirmek herkesin öncelikli görevidir. Bursa Kent Konseyi olarak bu sorumluluğun bilincindeyiz. Çocuklarımızın her zaman yanındayız, yanlarında olduk ve olacağız. Çocukların haklarının korunması noktasında gerekli çalışmaları yapacağız. Dünyanın neresinde olursa olsun çocukların yaşadıkları hak ihlallerinin son bulmasını diliyoruz" dedi.

"Mutlu çocuklar, güçlü toplumun temelidir"

Bursa Kent Konseyi Çocuk Meclisi Başkanı Yağız Vatansever, çocuk haklarının yalnızca birer metin ya da yasa maddesi olmadığını dile getirdi. Her çocuğun eşit şekilde sevgi görmesini, eğitim görmesini, sağlık hizmetinden yararlanmasını, güvenli çevrede büyümesini, düşüncelerini özgürce ifade edebilmesini, şiddetten uzak yaşam sürmesini güvence altına alan evrensel bir madde olduğunu anlatan Vatansever, "Ne yazık ki dünya genelinde milyonlarca çocuk hala açlık, yoksulluk, savaş, eğitim hakkından mahrumiyet ve istismar gibi sorunlarla karşı karşıyadır. Her çocuk, dünyayı değiştirebilecek birer ışık ve potansiyele sahiptir. Mutlu ve sağlıklı çocuklar, huzurlu ve güçlü toplumun temelidir. Bizlerin haklarını korumak insani bir sorumluluktur. Bizlerin yüzündeki gülümsemeyi daim kılacak bir dünya diliyorum" dedi.

Konuşmaların ardından birbirinden renkli atölyelere katılan çocuklar, eğlence dolu zaman geçirme fırsatı buldu. Eğlenceli deneyler ve sihirbazlık gösterisinin de yapıldığı festivalde, ŞUBADAP konseriyle coşku doruğa çıktı. Birbirinden güzel şarkılara eşlik eden çocuklar, gün boyunca unutamayacakları bir festival geçirdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bursa'da Çocuk Hakları Festivali Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika

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