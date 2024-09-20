Bursa'da Çocuklar İçin Arabasız Gün Etkinliği - Son Dakika
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Bursa'da Çocuklar İçin Arabasız Gün Etkinliği

Bursa'da Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında, 22 Eylül Pazar günü Heykel Atatürk Caddesi araç trafiğine kapatılarak çocuklar için eğlenceli etkinlikler düzenlenecek. 'Yeşil Pedalla Yeniden Yeşile' bisiklet etkinliği ile başlayacak programda, çeşitli sokak oyunları ve bisiklet sürüş eğitimleri verilecek.

20.09.2024 10:41
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Bursa'da, Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri çerçevesinde sağlıklı yaşama vurgu yapmak amacıyla 22 Eylül Pazar günü Heykel Atatürk Caddesi trafiğe kapatılarak çocuklara bırakılacak. Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan birbirinden renkli etkinliklerle, çocuklar araba seslerinden uzak eğlenceli bir gün geçirecek.

Kentleri ve belediyeleri sürdürülebilir ulaşım tedbirleri alma konusunda desteklemek, herkesin güvenli ve rahat bir şekilde hareket edebilmesini teşvik etmek amacıyla 16-22 Eylül tarihleri arasında kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası, Bursa'da da dolu dolu etkinliklerle kutlanıyor. Sabah yürüyüşlerinden güvenli bisiklet ve e-skuter sürüş eğitimlerine, spor etkinliklerinden sanatsal programlara kadar birçok aktivitenin yapıldığı haftada, 22 Eylül Pazar günü ise çocuklar için keyifli bir programa imza atılacak. 'Arabasız Gün Etkinliği' kapsamında Heykel Atatürk Caddesi, 10.00 ile 12.00 saatleri arasında araç trafiğine kapatılarak sadece bisiklet ve yaya ulaşımına açılacak.

Çocukların Heykel'i

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in saat 09.30'da Tophane Saltanat Kapısı'ndan başlatacağı 'Yeşil Pedalla Yeniden Yeşile' bisiklet etkinliğiyle start alacak olan program, çocuklara ve yetişkinlere unutamayacakları bir gün geçirme fırsat sunacak. Ulucami ile Valilik Binası arasında yapılacak programda, bisiklet ve e-skuter sürüş eğitimlerinin yanı sıra 4 farklı alanda gazoz kapağı, cilli, ip atlama, yakar top, istop, körebe, kutu kutu pense gibi sokak oyunları oynanacak. Araba sesleri ile değil, çocuk gülüşleri ile dolacak olan Heykel'de Bursalılar eğlence dolu bir gün geçirecek.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, "Havamızın ve çevremizin temiz olması için bisiklet kullanımını özendirmek, e-skuter gibi çevreci ulaşım araçlarını kullanmak, yürüyüşler yapmak, sağlıklı yaşamak zorundayız. Hem sağlımız hem de zamanımız için toplu taşımayı, bisikleti, raylı sistemleri kullanalım. Tüm Bursalıları 22 Eylül Pazar günü Atatürk Caddesi'ndeki etkinliklerimize katılmaya davet ediyorum" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bursa'da Çocuklar İçin Arabasız Gün Etkinliği - Son Dakika

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