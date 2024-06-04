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Bursa'da daha temiz bir çevre için güç birliği

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi, Dünya Çevre Günü ve Haftası etkinlikleri çerçevesinde Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer Belediyeleri ve BUSKİ ekipleriyle güç birliği yaparak şehrin dört bir tarafında 'daha temiz çevre' için detaylı bir çalışma başlattı.

Bursa'nın daha yeşil, daha temiz ve daha yaşanılabilir bir şehir olması amacıyla çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, 5-9 Haziran tarihleri arasındaki Dünya Çevre Günü ve Haftası'nda birbirinden farklı etkinlikler düzenleyerek çevrenin önemine dikkat çekiyor. Bu çerçevede Büyükşehir Belediyesi, Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer Belediyeleri ve BUSKİ'den gelen toplam 48 kişilik ekip, onlarca araçla birlikte şehrin dört bir tarafında yoğun bir temizlik çalışması başlattı. İlk olarak Büyükşehir, Yıldırım ve Osmangazi Belediyeleri ve BUSKİ ekipleri, Setbaşı Irgandı Köprüsü'nden başlayıp Gökdere'ye oradan da Ankara Yolu'na kadar olan güzergahta temizlik çalışması yaptı. Süpürge araçlarıyla asfalt temizliği ve yabani ot temizliği yapan ekipler, Gökdere'de yatak temizliğini gerçekleştirdi.

Ayrıca Büyükşehir Belediyesi ve Nilüfer Belediyesi ekipleri, Bülent Ecevit Caddesi'nden Ahmet Taner Kışlalı Bulvarına ve ardından Uğur Mumcu Bulvarı'na kadar olan güzergahta hummalı bir temizlik çalışması yaptı. Asfalt temizliği, yabani ot temizliği yapan ekipler, basınçlı yıkama araçlarıyla da temizlik işlemini gerçekleştirdi.

Dünya Çevre Günü ve Haftası'nda iki ayrı bölgede ekiplerin tretuvar ve temizlik çalışmaları yaptığını söyleyen Park ve Bahçeler Daire Başkanı Hakan Tanrıöver, toplumda temiz çevre bilincini arttırmayı hedeflediklerini ve etkinliklerin dört gün boyunca süreceğini anlattı.

Nilüfer Belediyesi Temizlik İşleri Şube Müdürü Necat Vatansever, Bursa Büyükşehir Belediyesi ile birlikte Nilüfer ilçesinde ortaklaşa temizlik başlattıklarını belirterek, bunun Çevre Haftası'yla sınırlı kalmayıp her hafta ortaklaşa süreceğini de açıkladı.

Altınşehir Mahalle Muhtarı Melahat Şanal, Türkiye'ye örnek olacak bu ortak çalışmanın mahalle sakinlerini çok mutlu ettiğini söyleyerek emeği geçenlere teşekkür etti.