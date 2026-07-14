Bursa\'da deprem riski en yüksek 10 mahalle açıklandı

Bursa Büyükşehir Belediyesi ile JICA iş birliğiyle hazırlanan deprem risk analizinde, İznik-Gemlik Fay Hattı'nda meydana gelebilecek 7.6 büyüklüğündeki yaşanabilecek deprem senaryosuna göre risk oranı en yüksek mahalleler belirlendi. Listede ilk sırada yüzde 87,7 ile Osmangazi'deki Çırpan Mahallesi yer alırken, ilk 10'da Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer'den mahalleler dikkat çekti.

Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) iş birliğinde yürütülen deprem risk analizinin sonuçları, Bursa Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde kamuoyuyla paylaşıldı. Çalışmada, İznik-Gemlik Fay Hattı'nda meydana gelebilecek 7.6 büyüklüğündeki yaşanabilecek bir deprem senaryosu esas alınarak mahalle bazında risk değerlendirmesi yapıldı.

Paylaşılan verilere göre, deprem riski en yüksek mahalle yüzde 87,7 ile Osmangazi ilçesindeki Çırpan Mahallesi oldu. Çırpan'ı yüzde 87,3 risk oranıyla Altıparmak Mahallesi, yüzde 85,2 ile Kükürtlü Mahallesi ve yüzde 82,2 ile Selimiye Mahallesi izledi.

Analizde, yapı stoku, zemin özellikleri ve yaşanabilecek deprem etkileri dikkate alınarak hazırlanan risk sıralamasında, Yıldırım ve Nilüfer ilçelerinden de mahalleler ilk 10 içerisinde yer aldı.

Deprem riski en yüksek 10 mahalle şöyle sıralandı: "Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) iş birliğinde hazırlanan deprem risk analizinde, İznik-Gemlik Fay Hattı'nda meydana gelebilecek 7.6 büyüklüğündeki yaşanabilecek deprem senaryosuna göre en yüksek risk taşıyan mahalleler açıklandı. Analize göre deprem riski en yüksek mahalle yüzde 87,7 ile Osmangazi ilçesindeki Çırpan Mahallesi olurken, onu yüzde 87,3 ile Altıparmak, yüzde 85,2 ile Kükürtlü, yüzde 82,2 ile Selimiye, yüzde 80,8 ile Yıldırım ilçesindeki Siteler, yüzde 78,2 ile Hocahasan, yüzde 76,9 ile Kırcaali, yüzde 75,2 ile İntizam, yüzde 74,7 ile Nilüfer ilçesindeki Cumhuriyet ve yüzde 74,4 ile Kiremitçi mahalleleri takip etti."

Yetkililer, çalışmanın yaşanabilecek deprem senaryosuna yönelik bir risk analizi olduğunu ve afetlere hazırlık, kentsel dönüşüm ile risk azaltma çalışmalarına rehberlik etmeyi amaçladığını belirtti.

Yetkililer, söz konusu çalışmanın yaşanabilecek bir deprem senaryosuna yönelik risk analizini ortaya koyduğunu, afetlere hazırlık, kentsel dönüşüm ve risk azaltma çalışmalarına rehberlik etmeyi amaçladığını belirtti. - BURSA