Bursa\'da Deprem Sonrası Sokakta Yaşam

Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki depremden en çok etkilenen illerden olan Bursa'da halkın büyük bölümü zamanını dışarda geçiriyor.

Sındırgı'da 6,1 büyüklüğündeki deprem Balıkesir ve civar illerde hissedildi.

Büyük korkuya sebep olan depremden sonra Bursalılar, kendini sokağa attı. Kamp sandalyelerini alanlar park ve bahçelere akın etti. Parklar en yoğun gecelerinden birini yaşadı.

Uzmanların bir süre evlere çıkmayın uyarısını dikkate alan vatandaşlar, yaşadıkları korkunun da etkisiyle geceyi sokakta geçiriyor.

Birçok kişi halen yaşadıkları sarsıntının etkisinden kurtarılamadığını belirtirken, bazıları da yavaş yavaş evine dönüyor. - BURSA