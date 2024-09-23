Bursa\'da Eğitim Uçağı Düştü, İki Pilot Hayatını Kaybetti

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(BURSA) - Bursa Yenişehir Havaalanı'na düşen eğitim uçağından hayatını kaybeden pilotların isimlerinin Ünal Aster (61) ve Emir Gülal Nalcı (42) olduğu öğrenildi.

Bursa Yenişehir Havaalanı'nda sabah saatlerinde eğitim uçağı düştü. Uçakta hayatını kaybeden iki pilotun kimlik bilgileri belli oldu. Pilotların isimlerinin Ünal Aster ve Emir Gülal Nalcı olduğu öğrenildi.

Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel yaptığı açıklamada, hayatını kaybeden pilotlara başsağlığı diledi. Özel, "Yenişehir Havaalanı apron kısmında bu sabah gerçekleşen talihsiz kazada, eğitim uçağının düşmesi sonucu pilotlarımız Ünal Aster ve Emir Gülal Nalcı'nın hayatlarını kaybettiklerimi derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Hayatını kaybeden değerli pilotlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır diliyorum" dedi.

Öte yandan, Bursa Valiliği tarafından yapılan açıklamada kazayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığı açıklandı.