Bursa'da Fikir Geliştirme Çalıştayı Düzenlendi - Son Dakika
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Bursa'da Fikir Geliştirme Çalıştayı Düzenlendi

Bursa\'da Fikir Geliştirme Çalıştayı Düzenlendi

Bursa Teknik Üniversitesi ve Yıldırım Belediyesi, yenilikçi fikirlerin paylaşılması amacıyla bir çalıştay düzenledi. Çalıştayda sosyal sorumluluk, afet yönetimi, yeşil enerji ve gençlik projeleri üzerine öneriler geliştirildi.

15.09.2024 14:42  Güncelleme: 14:45
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Bursa Teknik Üniversitesi ve Yıldırım Belediyesi, Fikir Geliştirme Çalıştayı'nda buluştu. BTÜ ev sahipliğindeki çalıştayda, akademisyenler ve belediye yöneticileri Yıldırım ilçesinin için yenilikçi yaklaşımlar ve fikirler ortaya koydu.

BTÜ ve Yıldırım Belediyesi ortaklaşa "Fikir Geliştirme Çalıştayı" gerçekleştirdi. Mimar Sinan Yerleşkesi Turkuaz Salon'da yapılan çalıştaya; BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Beyhan Bayhan, Prof. Dr. Barış Tamer Tonguç ve Prof. Dr. Sinan Uyanık, Genel Sekreter Selim Uzun, akademisyenler ve Yıldırım Belediyesi yöneticileri katıldı. Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Rektör Naci Çağlar, BTÜ'nün Bursa'nın tek teknik üniversitesi olduğunu ve bu sorumluluğun farkında olduklarını ifade etti. Rektör Çağlar, "Bu sorumluluğun bir ayağı da Bursa'nın sorunlarının çözümü ve şehre katkı sağlayacak yeni projeler geliştirmek. Bu doğrultuda bugün Yıldırım Belediyemiz için ortak akıl ile yenilikçi yaklaşımlar ortaya koymak üzere bir araya geldik. Burada; sosyal sorumluluk projelerinden, doğal afetlere dirençli olmaya, yeşil enerjiden, gençlik projelerine kadar farklı alanlarda yenilikçi fikirler geliştirerek ilçemize fayda sağlamak en büyük hedefimiz" dedi.

Başkan Yılmaz: "Sorunlara çözüm önerileri getirilecek"

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ise BTÜ ile pek çok ortak çalışmada bir araya geldiklerini belirterek, "Akademisyenlerimiz ile belediye yöneticilerimiz, kentimizi ve üniversitemizi daha ileriye taşımak amacıyla bugün masaların etrafında bir araya geliyorlar. Bu masalarda 'sosyal sorumluluk projeleri', 'afete dirençli kentler', 'çevre ve yeşil enerji' ile 'gençlik' konularında yeni fikirler geliştirerek mevcut sorunlara çözüm önerileri getirecekler. Bu çerçevede çalıştayımızın başarılı geçmesini diliyorum" ifadelerini kullandı.

Afet, yeşil enerji, gençlik ve sosyal sorumluluk projeleri

Açılış konuşmalarının ardından çalıştaya geçildi. Çalıştay çerçevesinde 4 konu başlığı belirlendi. Belirlenen başlıklarla; Sosyal Sorumluluk Projeleri (Engelliler, Göç, Kadın-Aile, Sosyal Hizmet), Afete Dirençli Kentler, Çevre ve Yeşil Enerji (Elektronik Atık) ve Gençlik Projesi masaları oluşturuldu. Bu masalarda konunun uzmanı akademisyenler, belediye yöneticileriyle bir araya getirilerek toplumsal kalkınma ve yenilikçilik alanlarında ulusal, uluslararası projeler geliştirmek üzere fikirlerini tartıştı. Gün sonunda tüm masalarda çok sayıda yenilikçi fikir ve proje önerileri geliştirildi.

Avrupa Birliği projeleri geliştirilecek

Çalıştayda, toplumsal kalkınma ve yenilikçilik alanlarında ortak çözümler üretilerek ve yerel toplumun ihtiyaçlarının karşılanması için stratejiler ve iş birliği potansiyelleri belirlendi. İlerleyen süreçte belirtilen başlıklar altındaki ortak projelerin, Avrupa Birliği hibeleri için yazılıp başvuru yapılması planlanıyor. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bursa'da Fikir Geliştirme Çalıştayı Düzenlendi - Son Dakika

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