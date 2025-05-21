Bursa’da Gençlik ve Kültür Festivali Renkli Görüntülere Sahne Oldu - Son Dakika
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Bursa’da Gençlik ve Kültür Festivali Renkli Görüntülere Sahne Oldu

Bursa’da Gençlik ve Kültür Festivali Renkli Görüntülere Sahne Oldu

Bu yıl beşincisi düzenlenen gençlik ve kültür festivalinde, Bolivya, Moğolistan, Nepal ve Sri Lanka'dan gelen gençler, Bursa'nın tarihi ve kültürel değerlerini keşfetti. Renkli atölye çalışmaları ve dans gösterileriyle dolu festival, 19 Mayıs akşamı büyük bir gösteri ile sona erdi.

21.05.2025 13:16  Güncelleme: 13:23
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Bu yıl beşincisi düzenlenen gençlik ve kültür festivalinde, Bolivya, Moğolistan, Nepal ve Sri Lanka'dan gelen gençler Bursa'da buluştu.

Festival boyunca gençler, kültürel etkileşimi artırmak hedefiyle çeşitli atölye çalışmaları, etkinlikler ve şehir gezilerine katıldı. Bolivya, Moğolistan, Nepal ve Sri Lanka'dan gelen halk dansları ekipleri, beş gün süren özel program çerçevesinde Bursa'nın tarihi ve kültürel değerlerini yakından tanıma fırsatı buldu. Ayrıca gençler, Koza Han, Kapalı Çarşı, Ulu Cami, Tophane ve Botanik Park gibi sembolik mekanları da ziyaret etme imkanı buldu. Misafir ekipler, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Bukle Erman'ı makamında ziyaret ederek diplomatik ve kültürel bir temas gerçekleştirdi. Ziyarete Şahinkaya Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkan Vekili Dilay Şahinkaya ve Festival Koordinatörü Tuba Palancı da eşlik etti. Ekipler, karşılıklı hediye takdiminde bulunarak dostluk köprülerini pekiştirdi.

Renkli atölye ve etkinlikler gerçekleşti

Academy Kampüs'te düzenlenen gastronomi, seramik, el sanatları ve ritim atölyeleri, gençlere hem Türk kültürünü tanıma hem de sanatsal yönlerini geliştirme fırsatı sundu. Özellikle gastronomi atölyesi, katılımcıların Türk mutfağını deneyimlemelerine imkan sağladı.

Bursa Sokaklarında gençlik coşkusu

Festivalin en dikkat çeken etkinliklerinden biri olan Gençlik Korteji, Şahinkaya Merkez Kampüs'ten başlayarak Academy Kampüs'e kadar uzandı. Bursalıların yoğun ilgisiyle karşılanan korteje renkli görüntüler damga vurdu. Ardından PodyumPark'ta sahne alan dans ekipleri, kendi yöresel danslarını sergilerken, Şahinkaya Ortaokul ve Lise Korosu seslendirdiği eserlerle 19 Mayıs'ın ruhunu yaşattı.

Final gösterisi ile taçlanan festival

Festival, 19 Mayıs akşamı Academy Kampüs'te gerçekleştirilen büyük gösteriyle sona erdi. Konuk ülkelerin halk dansları ekipleri ve Şahinkaya Korosu'nun sahne performansları, izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Gecede Şahinkaya Eğitim Kurumları Onursal Başkanları Nebahat ve Rasim Şahinkaya, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Dilay Şahinkaya, Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Altunsoy ve Sri Lanka Fahri Konsolosu Ahmet Yıldız da yer aldı.

"Gençliğin kanatlarında hep daha yükseğe"

Festivalin finalinde konuşan Yönetim Kurulu Başkan Vekili Dilay Şahinkaya, etkinliğin anlamına dair şu ifadeleri kullandı:

" Kültür, dünyayı yeniden deneyimlemenin en güzel yollarından biridir. Kültür bizi eşsiz kılar; gençlik ise ileriye taşır. Bu festival, 19 Mayıs'ın anlamına yakışır bir şekilde, Mustafa Kemal Atatürk'ün inandığı gençliğin kanatlarında daha yükseğe uçma arzusuyla düzenlenmiştir." - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bursa’da Gençlik ve Kültür Festivali Renkli Görüntülere Sahne Oldu - Son Dakika

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