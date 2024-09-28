Bursa'da Gerçekçi Trafik Kazası Tatbikatı - Son Dakika
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Bursa'da Gerçekçi Trafik Kazası Tatbikatı

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Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, UMKE ekipleriyle birlikte düzenlediği trafik kazası yaralı kurtarma tatbikatıyla dikkat çekti. İki elektrikli aracın çarpıştığı senaryo, izleyenlerden tam not aldı.

28.09.2024 12:04  Güncelleme: 12:22
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Bursa Büyükşehir İtfaiyesi'nden gerçeği aratmayan tatbikat

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nın UMKE ekipleriyle ortaklaşa yaptığı trafik kazası yaralı kurtarma tatbikatı gerçeği aratmadı. İtfaiye Haftası etkinlikleri çerçevesinde yapılan tatbikatta, iki elektrikli aracın kazası sonrasında ekiplerin müdahalesi ve çalışması vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin ana hizmetlerinden birisini yürüten ve dışa yansıyan yüzü olan İtfaiye Daire Başkanlığı, olaylara kısa sürede müdahale eden uzman ekipleriyle vatandaşa güven veriyor. İtfaiye Teşkilatı'nın 310. kuruluş yıldönümü ve İtfaiye Haftası çerçevesinde Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından Kent Meydanı'nda yaralı kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi. UMKE ekiplerinin de yer aldığı tatbikatta, senaryo gereği seyir halindeki iki elektrikli otomobil çarpıştı. Alınan ihbar üzerine kısa sürede itfaiye ve UMKE ekipleri olay yerine intikal etti. Kaza sonrası aracın altında kalan ve araçların içerisinde sıkışan yaralılar, sağlık ekipleri tarafından durumları kontrol edildikten sonra itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Otomobillerin elektrikli olması sebebiyle büyük bir titizlikle müdahale eden itfaiye ekipleri, yaralıları kurtardıktan sonra sağlık ekiplerine teslim etti. Aksiyon filmlerini aratmayan görüntülerin ortaya çıktığı tatbikat, çevredeki vatandaşlar tarafından büyük ilgiyle takip edildi. Yaralıların araçlardan başarıyla kurtarılmasını izleyen vatandaşlar, itfaiye ve UMKE ekiplerini alkışlarla tebrik etti.

Tatbikat sonrası konuşan Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Canalp Berkdemir, elektrikli otomobillerin sayısının git gide artığını, herhangi bir kazada vatandaşların bilinçsiz bir şekilde müdahalede bulunmaması gerektiğini söyledi. Elektrikli araçların alev alma ve patlama riskinin diğer araçlara nazaran daha fazla olduğunu ifade eden Berkdemir, "Bu tatbikatta, elektrikli otomobil kullananların muhtemel bir kaza sonrasında neler yapması gerektiğini anlattık. İnsanların kaza sonrasında elektrikli araçlara dokunmadan olay yerinden ayrılmasına işaret ettik. Kurtarma işlemi profesyoneller tarafından yapılmalıdır. Kurtarma esnasında araçlarda yüksek akım söz konusudur. Bu akıma vatandaşların müdahale etmesi halinde elektriğe kapılma riski vardır. Bu da yeni bir kazaya sebebiyet verir" dedi.

Bursa\'da Gerçekçi Trafik Kazası Tatbikatı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bursa'da Gerçekçi Trafik Kazası Tatbikatı - Son Dakika

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