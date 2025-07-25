Bursa\'da Güzelyalı Revizyon İmar Planı Onaylandı

İnşaat Müteahhitleri Sanayici ve İş İnsanları Derneği Başkanı Şeref Demir, "Güzelyalı Revizyon Uygulama imar Planı ve III. Derece Arkeolojik Sit Alanları Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nde kabul edildi" dedi.

İnşaat Müteahhitleri Sanayici ve İş İnsanları Derneği Başkanı Şeref Demir, Güzelyalılara müjdeyi verdi. Başkan Demir, "Teknik ve hukuki eksiklikleri gidererek yeniden hazırlanan Güzelyalı ve Altıntaş mahallelerini kapsayan

Güzelyalı Revizyon Uygulama imar Planı ve III. Derece Arkeolojik Sit Alanları Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nde kabul edildi. Bu kararla birlikte yıllardır süren belirsizlik ve plansızlık sona erdi. 1/1000 uygulama imar planının onaylanmasıyla birlikte yasal süreç filen başlayabilecek" dedi.

Askı ve itiraz süreci sonrası yürürlüğe girecek planla birlikte yıllardır süren mülkiyet sorunları ve yapılaşma engelleri sona erecek, kentsel dönüşüm süreci hız kazanacak. Bu plan, sadece teknik bir düzenleme değil, vatandaşların geleceğe güvenle bakabilmesi için önemli bir adım olarak nitelendirildi.

Rant odaklı değil, hak temelli bir kentsel düzenin önünü açılırken, Mudanya'nın tüm mahallelerinde hedef, adaletli, dengeli ve planlı kentleşme olduğu açıklandı. - BURSA