Bursa'da İki Sevilen İmam Hatip Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
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Bursa'da İki Sevilen İmam Hatip Son Yolculuğuna Uğurlandı

Bursa\'da İki Sevilen İmam Hatip Son Yolculuğuna Uğurlandı

Bursa'da tarihi Emirsultan Camisi'nde uzun yıllar görev yapan Münir Cengiz ve Behiç Aksoy, sevenlerinin dualarıyla son yolculuklarına uğurlandı. Cenaze törenlerine çok sayıda kişi katıldı. Münir Cengiz, Bursa şiirleriyle gönüllerde taht kurmuştu.

18.05.2024 14:29
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Bursa'da tarihi Emirsultan Camisi'nde 34 yıl imam hatip olarak görev yapan ve okuduğu Bursa şiirleriyle sosyal medyada binlerce kişinin gönlüne giren iki çocuk babası Münir Cengiz (87) görev yaptığı camiden son yolculuğuna uğurlandı. İhlas Haber Ajansı Ankara Haber Müdürü Behçet Aksoy'un ağabeyi İhlas Vakfı gönüllüsü Behiç Aksoy(67) da aynı camiden sevenlerinin dualarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Münir Cengiz ve Behiç Aksoy için Emirsultan Camisi'nde öğle namazına müteakip cenaze namazları kılındı. Cenaze namazına eski bakanlardan Ak Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik, Ak Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, sevenleri, yakınları ve yüzlerce kişi katıldı.

Bursa'nın sevilen din görevlilerinden Münir Cengiz son yıllarda Cengiz Numanoğlu'nun Bursa şiirlerini okuyarak gönüllerde taht kurmuştu.

Yüzlerce hafız yetiştiren Emirsultan emekli imam hatibi Cengiz Hamitler Kabristanı'nda toprağa verildi

Öte yandan İhlas Haber Ajansı Ankara Haber Müdürü Behçet Aksoy'un İhlas Vakfı gönüllülerinden ağabeyi Behiç Aksoy da ahirete irtihal etti. Aksoy da Emirsultan'da öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Hasköy Kabristanı'nda dualarla defnedildi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bursa'da İki Sevilen İmam Hatip Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika

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