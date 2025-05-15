Bursa'da İlk Urban Downhill Yarışı Nefes Kesti - Son Dakika
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Bursa'da İlk Urban Downhill Yarışı Nefes Kesti

Bursa\'da İlk Urban Downhill Yarışı Nefes Kesti

Türkiye'nin ilk extrem bisiklet yarışı Urban Downhill, Bursa'da gerçekleştirildi. Zorlu parkurda yarışan sporcular, hem teknik becerileriyle hem de hızlarıyla izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı.

15.05.2025 12:40  Güncelleme: 12:43
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Türkiye'de ilk kez yapılan Urban Downhill Yarışı nefes kesti. Fizik kurallarına meydan okuyan yarışmacıların yarış esnasındaki görüntüleri aksiyon kameralarına yansıdı. İnsanların yürümekte zorlandığı merdivenleri, dakikalar içerisinde inen sporcuları izleyenlerin yürekleri ağzına geldi.

Bursa, Türkiye'nin ilk extrem bisiklet yarışı 'Urban Downhill Yarışı'na (Şehir içi iniş) ev sahipliği yaptı. Bursa Valiliği ve Bursa Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Bursa Kent Konseyi ve Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü iş birliğinde düzenlenen Bursa Uluslararası Spor Festivali çerçevesindeki yarışlar, izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı. Mollafenari Mahallesi'nden başlayarak Tarihi Pınarbaşı Parkı'nda sona eren zorlu parkurda yarışmacılar, zamana karşı mücadele etti. Dar sokakları, dik merdivenleri ve keskin virajları hız kesmeden inen sporcular, izleyenlerin yüreğini ağzına getirdi.

Merdivenlerden ve virajlardan teknik beceri ve cesaretlerini kullanarak ustalıkla dönen sporcular, herkese unutulmaz anlar yaşattı. Gün boyu Bursa'nın tarihi sokaklarında tarih yazan bisikletçiler, yarışma sonunda Bursalılardan alkış aldı.

Yarışmacılar zorlu inişte zaman zaman fizik kurallarına meydan okudu. Yarış esnasında nefes kesen anları aksiyon kamerasıyla kaydeden yarışmacılar yürekleri ağızlara getirdi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bursa'da İlk Urban Downhill Yarışı Nefes Kesti - Son Dakika

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