Şehir merkezinde kayak yaptı

26.02.2026 18:50
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde kar yağışı sonrası kayak takımıyla yokuş aşağı kayan bir vatandaş, renkli görüntüler oluşturdu. O anlar çevredeki vatandaşların ilgisini çekti.

Bursa'da şehir merkezine yağan karı fırsata çeviren bir kişi, kayak takımıyla yokuş aşağı kayarak renkli görüntüler oluşturdu.

Merkez Yıldırım ilçesi Piremir Mahallesi'nde sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı sonrası yollar beyaza büründü.

KARI GÖRÜNCE KAYAK TAKIMINI ÇIKARDI

yollarda kayak takımıyla kayan vatandaş, çevredeki vatandaşların ilgisini çekti. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. -

Kaynak: İHA

