Bursa'da şehir merkezine yağan karı fırsata çeviren bir kişi, kayak takımıyla yokuş aşağı kayarak renkli görüntüler oluşturdu.
Merkez Yıldırım ilçesi Piremir Mahallesi'nde sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı sonrası yollar beyaza büründü.
yollarda kayak takımıyla kayan vatandaş, çevredeki vatandaşların ilgisini çekti. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. -
Son Dakika › Yerel › Şehir merkezinde kayak yaptı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?