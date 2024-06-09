Bursa'da 'Marmara Denizi'ni temiz bırakalım' etkinliği - Son Dakika
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Bursa'da 'Marmara Denizi'ni temiz bırakalım' etkinliği

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Çevre Haftası'nda kutlanan 8 Haziran Marmara Denizi Günü'nde 'Gelecek nesillere daha temiz bir Marmara Denizi bırakalım' temalı çeşitli etkinlikler düzenledi.

09.06.2024 12:40
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Bursa'da 'Marmara Denizi'ni temiz bırakalım' etkinliği

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Çevre Haftası'nda kutlanan 8 Haziran Marmara Denizi Günü'nde 'Gelecek nesillere daha temiz bir Marmara Denizi bırakalım' temalı çeşitli etkinlikler düzenledi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Mudanya Belediyesi işbirliğinde Türkiye Çevre Haftası çerçevesinde kutlanan 8 Haziran Marmara Denizi Günü etkinlikleri düzenlendi. Mudanya Mütareke Evi önündeki programda açılan 'Mudanya Denizi Fotoğraf Sergisi' ve 'Suların Altından Çıkan Atıklar Sergisi' vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü. Çocuklar için ise boyama, keçe yapımı, deniz ve deniz temalı geri dönüşüm atölyeleri düzenlendi. Ayrıca geri dönüşüm stantları oluşturularak vatandaşlara çevre konularında bilgilendirmeler yapıldı. Programa, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Emin Direkçi, Mudanya Belediye Başkan Yardımcısı Baran Güneş, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Ali Alper Makam, Park ve Bahçeler Daire Başkanı Hakan Tanrıöver, Bursa Kent Konseyi gönüllüleri ve vatandaşlar katıldı.

Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Emin Direkçi, Çevre Haftası çerçevesinde düzenlenen programda sıfır atığın önemine dikkat çekildiğini söyledi. Giderek artan atıkların insanoğlu tarafından yönetilmesi gerektiğini belirten Direkçi, çevre ve deniz temizliği konusunda tek sorumlunun insanlar olduğunu ifade etti. Hayatı bu bilinçle yaşamak gerektiğini dile getiren Direkçi, çevreye hassas yaklaşmanın ve sıfır atık konusunu önemini anlattı.

Mudanya Belediye Başkan Yardımcısı Baran Güneş, Marmara Denizi'ni korumanın herkesin görevi olduğunu belirtti. Marmara'nın müsilaj oluşumuyla tekrar karşı karşıya kalabileceğine dikkat çeken Güneş, Marmara'ya kıyısı olan tüm belediyelerin bu konuda aksiyon alması gerektiğini söyledi.

Konuşmaların ardından Bursa Kent Orkestrası tarafından mini konser verildi.

Kaynak: İHA

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