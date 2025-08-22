Bursa\'da Orman Yangını Sonrası Fidan Dikim Seferberliği

Bursa'nın Gürsu ilçesinde yaşanan orman yangınına ilişkin açıklama yapan Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, ağaçlandırma kampanyası ile ilgili bilgiler verdi.

Milli ağaçlandırma gününde seferberlik düzenleyerek vatandaşlarla el birliği ile fidan dikimi yapacaklarını belirten Başkan Işık, tespit çalışmalarının sona erdiğini, temizlik işlemlerinin süreceğini ve bölgede titiz bir çalışma sürdüğünü aktardı.

Başkan Işık, orman yangınına su taşırken kazada hayatını kaybeden 3 kişinin anısına da hatıra ormanı kuracaklarını ifade etti. - BURSA