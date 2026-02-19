Bursa'da Ramazan Mahyası Işıldadı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bursa'da Ramazan Mahyası Işıldadı

Bursa\'da Ramazan Mahyası Işıldadı
19.02.2026 00:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ulu Cami'deki mahya, 'Kul hakkından sakın' mesajıyla Ramazan'ı karşıladı.

Osmanlı'dan miras asırlık gelenek Ramazan'la birlikte yeniden Bursa semalarında ışıldadı. Tarihi Ulu Cami'nin iki minaresi arasına bu yıl "Kul hakkından sakın" yazılı mahya asıldı.

Selatin camileri arasında yer alan ve kentin en önemli simgelerinden biri olan Ulu Cami'deki mahya çalışması, Kültür ve Turizm Bakanlığı Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirildi. Görevliler, caminin şerefesine çıkarak iki minare arasına özenle yerleştirilen mahyayı Ramazan ayının ilk gününde ışıklandırdı.

Osmanlı Devleti'nde ilk kez Sultanahmet Camii'ne asılmasıyla başlayan ve yaklaşık 400 yıldır sürdürülen mahya geleneği, Bursa'da da yaşatılmaya devam ediyor. Akşam ezanıyla birlikte yanan ışıklar, tarihi caminin siluetine ayrı bir ihtişam katarken, ortaya çıkan manzara vatandaşlardan büyük ilgi gördü.

Ramazan ayı boyunca minareler arasında parlayacak olan "Kul hakkından sakın" mesajı, hem görsel şölen sundu hem de manevi bir hatırlatma olarak dikkat çekti. - BURSA

Kaynak: İHA

Kültür, Mahya, Bursa, Sanat, Yerel, Cami, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bursa'da Ramazan Mahyası Işıldadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünya diken üstünde Bu saldırı piyasalarda deprem etkisi yaratacak Dünya diken üstünde! Bu saldırı piyasalarda deprem etkisi yaratacak
Havada büyük panik Futbol takımını taşıyan uçak zorunlu iniş yaptı Havada büyük panik! Futbol takımını taşıyan uçak zorunlu iniş yaptı
Tarihte bir ilk 800 milyar avroluk savaş hazırlığı Tarihte bir ilk! 800 milyar avroluk savaş hazırlığı
Türkiye’de milyonları uykudan uyandıran bildirim Türkiye'de milyonları uykudan uyandıran bildirim
4. evre kanser hastasıydı Eve giren ekipler korkunç manzarayla karşılaştı 4. evre kanser hastasıydı! Eve giren ekipler korkunç manzarayla karşılaştı
Kenti ayağa kaldıran iddia Yarı çıplak sokakta gezdirdiler Kenti ayağa kaldıran iddia! Yarı çıplak sokakta gezdirdiler

00:46
57 milyon euro kadro değerindeki BodoGlimt, bir dünya devine daha acımadı
57 milyon euro kadro değerindeki Bodo/Glimt, bir dünya devine daha acımadı
23:39
1. Lig’in efsane kulübü, 3. Lig’e düşmeyle karşı karşıya Hem de sadece 500 bin euro borç yüzünden
1. Lig'in efsane kulübü, 3. Lig'e düşmeyle karşı karşıya! Hem de sadece 500 bin euro borç yüzünden
22:43
Üzen sonuç Karabağ’ın gücü Newcastle United’a yetmedi
Üzen sonuç! Karabağ'ın gücü Newcastle United'a yetmedi
21:49
ABD: İran’a saldırı için birçok gerekçe var
ABD: İran'a saldırı için birçok gerekçe var
21:26
Eski eşini ve kuzenini öldürüp aynı silahla intihar etti
Eski eşini ve kuzenini öldürüp aynı silahla intihar etti
19:51
Türkiye’yi de yakından ilgilendiriyor Suriye’de DEAŞ’lı teröristler kamptan kaçtı
Türkiye'yi de yakından ilgilendiriyor! Suriye'de DEAŞ'lı teröristler kamptan kaçtı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2026 01:41:25. #7.11#
SON DAKİKA: Bursa'da Ramazan Mahyası Işıldadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.