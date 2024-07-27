Bursa'da Sağanak Yağmur Sonrası Sel Felaketi

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Bursa'nın Mudanya ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağmur caddeleri dereye çevirdi. Sabah işe gitmek için yola çıkanlar otomobilleri ve servis minibüsleri içerisinde zor anlar yaşadı. Bursa merkezindeki İvazpaşa ve Maksem Mahallelerinde akan sel suları sebebiyle esnaf zor anlar yaşadı. Kaldırım ile aynı seviyeye ulaşan sel sularının kapladığı Mudanya ve Güzelyalı'da yollar adeta gölü andırdı.

Bursa'da sabah saatlerinde etliki olan sağanak yağmur özellikle Mudanya ilçesi başta olmak üzere şehir merkezinde Uludağ yamacındaki bazı mahallelerde hayatı olumsuz etkiledi. Mudanya'da kaldırımla aynı seviyeye ulaşan sel suları sebebiyle caddeler adeta göle dönerken sabah işlerine gitmek için evden çıkanlar otomobillerinde ve toplu taşıma araçlarında zor anlar yaşadı. Güzelyalı Mahallesi'nde de ara sokakların bir çoğu dereye dönerken Bursa-Mudanya Caddesi üzerinde biriken su trafiğin tıkanmasına sebep oldu.

Osmangazi ilçesinde Uludağ eteklerindeki İvazpaşa Mahallesi Seyid'i Nasır Caddesinde dağdan gelen sel suları esnafa zor anlar yaşattı. Dereye dönen caddede de dükkan önlerine konulan sandalye ve dubalar sel sularına kapıldı. Vatandaşlar iş yerlerine su girmesin diye uğraştı.

Çekirge Mahallesi'ndeki Atatürk evinin duvarlarından akan sel suları da adeta şelaleye döndü. O anlarda vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi. - BURSA