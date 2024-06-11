Bursa'da SEGE Koltuk Fabrikası'nda İşten Çıkarmalar - Son Dakika
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Bursa'da SEGE Koltuk Fabrikası'nda İşten Çıkarmalar

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Bursa'da faaliyet gösteren SEGE koltuk fabrikasında Türk Metal Sendikası'na üye 15 işçi işten çıkarıldı. Türk Metal Sendikası Osmangazi Şube Başkanı Erdinç Sazbiçer, işverene seslenerek işçilerin özgür iradesine saygı duymalarını ve baskıyı durdurmalarını istedi. Sendikaya üye olan işçilerin anayasal haklarına saygı gösterilmesi çağrısı yapıldı.

11.06.2024 10:46
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ZEHRA DEĞİRMENCİ/ SİBEL KAHRAMAN

(BURSA)- Bursa'da faaliyet gösteren SEGE koltuk fabrikasında Türk Metal Sendikası'na üye 15 işçi işten çıkarıldı. Fabrika önünde açıklama yapan Türk Metal Sendikası Osmangazi Şube Başkanı Erdinç Sazbiçer, "Buradan işverene sesleniyoruz, gelin uzattığımız bu eli sıkın, yanlıştan dönün. Baskıyı durdurun, işçinin özgür iradesiyle karar vermesine saygı duyun" dedi.

Bursa'da Demirtaş Organize Sanayisi'nde 600'e yakın işçinin çalıştığı SEGE koltuk fabrikasında Türk Metal Sendikası'na üye 15 işçi işten çıkarıldı.

Türk Metal Sendikası Osmangazi Şubesi, bugün fabrika önünde vardiya çıkışında basın açıklaması yaparak sendikalaşan işçilerin anayasal haklarına saygı gösterilmesi çağrısında bulundu. Türk Metal Sendikası Osmangazi Şube Başkanı Erdinç Sazbiçer şunları söyledi:

"Şimdi sizlere bahsedeceğim iş yeri imara aykırı kurulmuştur. ve bu iş yeri tarım arazilerine zarar vererek büyümeye devam etmektedir. Bugün burada, en temel anayasal hakkımız olan sendikal örgütlenme hakkımız için toplandık. ve bugün burada yasaları hiçe sayan işveren anlayışına karşı, Sendikasını inatla, onurla, gururla savunan SEGE Koltuk emekçileriyle dayanışmak için buluştuk. O işveren, SEGE emekçisinin Türk Metal'e üye olmasını engelledi. Türk Metal'e üye olurlarsa işten atmakla tehdit etti. Hatta mevcut üyelerimizin iş akitlerini sırf Türk Metal'e üye oldukları için feshetti.

"Zafer bizim olacak"

Sanıyor ki, bu baskılar sonuç verecek. Baskıyla, tehditle Türk Metal'i durdurabilecek. Yanılıyorlar. Hem de çok yanılıyorlar. Türk Metal de, Türk Metal üyesi de bu tehditlere pabuç bırakmaz. Ne yaparsanız yapın, son sözü biz söyleyeceğiz. Son sözü SEGE koltuk emekçisi söyleyecek. Zafer bizim olacak. Zafer direnen SEGE koltuk emekçisinin olacak. Sendikal örgütlenme anayasal bir haktır. Bir işçinin en temel hakkıdır. SEGE koltuk emekçileri de bu haklarını kullanarak kendi özgür iradeleri ile Türk Metal Sendikası'na üye oldu. Bizler işverenin türlü oyunlarıyla karşılaştık. İşveren Türk Metal'in yetki almasını önlemek için, SEGE koltuk emekçisinin örgütlenme hakkını engelleme yoluna gitti.

"Gelin, yanlıştan dönün"

Biz engel tanımayız. Çünkü bizim mücadelemiz, emek ve ekmek mücadelesidir. Çünkü biz işçiyiz, davamızda haklıyız. İşçiyiz haklıyız kazanacağız. Buradan işverene sesleniyoruz, gelin uzattığımız bu eli sıkın, yanlıştan dönün. Baskıyı durdurun, işçinin özgür iradesiyle karar vermesine saygı duyun. Biz uzlaşmaya da mücadele etmeye de hazırız. Karar sizin. SEGE koltuk emekçi kardeşlerim, anayasal örgütlenme hakkınızı sonuna kadar savunmalısınız. Öyle savunmalı, öyle mücadele etmeliyiz ki bir adım geri gitmeden, başladığımız işi alnımızın akıyla bitirmeliyiz. Yeter ki direnin. beter ki bir ve beraber olun. O zaman emin olun ki biz kazanacağız, biz kazanacağız, biz kazanacağız."

"İşten çıkarmalar devam edecek"

Sendikaya üye olduğu için işten çıkarılan fabrika işçisi Semih Deniz ise "Mayıs ayında çıkmış olduğumuz bu onurlu mücadelemizde işverenimiz tüm üye olmaya kalkan arkadaşlarımızın işine son verdi. İçeride büyük bir şekilde baskı var. İçerideki arkadaşlarımız işini huzurlu bir şekilde yürütemiyor. 15 işçi çıkarıldı ve işten çıkarılmaların devam edileceği söyleniyor" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Bursa'da SEGE Koltuk Fabrikası'nda İşten Çıkarmalar - Son Dakika

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