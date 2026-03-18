Bursa\'da şehitlik ve mezarlıklar bayrama hazır

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesi vatandaşların kabir ziyaretlerini huzur içinde yapabilmesi için kent genelindeki mezarlık ve şehitliklerde kapsamlı temizlik ve bakım çalışmaları yürütüyor.

Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı Mezarlıklar Şube Müdürlüğü ekipleri, 13 milyon 670 bin metrekarelik mezarlık alanında yabani ot temizliği, yolların düzenlenmesi, ilaçlanması ve genel bakım işlemlerini özveriyle sürdürüyor. Bunun yanı sıra Pınarbaşı Şehitliği başta olmak üzere tüm şehitliklerde bakım ve temizlik çalışmaları yapılıyor.

Bayram öncesi temiz Bursa mesaisi

Öte yandan Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Kent Estetiği Şube Müdürlüğü tarafından da kent merkezinde hummalı bir çalışma yürütülüyor. Ana arterler, bulvarlar ve meydanlar süpürge araçları ve basınçlı sularla yıkanırken, camiler ve avluları da titizlikle temizlenerek Bursa bayrama hazırlanıyor. - BURSA