Bursa'da Su Kesintisi Uygulaması

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde altyapı çalışması sebebiyle bazı noktalarda su kesintisi uygulanacak
BUSKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Nilüfer İlçesi Görükle- Dumlupınar Mahallesi, Kızılırmak Caddesi, Cevizlik Cadde, Anafartalar Cadde, Susam Sokak, Sevgi Sokak arasında kalan bölge ve civarında 14 Kasım günü 09: 00-19.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacağı bildirildi.
Buski yetkilileri, vatandaşların tedbirli olmalarını istedi. - BURSA
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