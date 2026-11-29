Zehra Değirmenci

(BURSA) - Bursa'da ücretler ve tazminatlarının ödenmesi talebiyle eylem yapan işçilere "çingeneler" dediği öne sürülen KYR&TABU Tekstil'in patronu Ümit Başaran, gençler tarafından protesto edildi. "YENİ Partili Roman gençler" adına konuşan Sebahattin Sadıç, "Sen bizim kimliğimizi hakaret sözcüğü olarak kullanamazsın. Hafta başına kadar özür dilemezsen Bursa'nın Romanları sana bu işin hesabını hukuk önünde sorar" dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ise iş müfettişi görevlendirildiğini duyurdu.

Bursa'da işten çıkarılan ve KYR&TABU Tekstil'de ücretlerinin ve tazminatlarının ödenmesi talebiyle eylem yapan işçilere "çingeneler" dediği iddia edilen patron Ümit Başaran Roman gençler tarafından protesto edildi.

Firmanın fason üretim yaptığı mağazanın bulunduğu Sur YAPI AVM önündeki açıklamaya YENİ Partili Roman gençler de destek verdi.

"ÇOCUKLARIMIZA PARA GÖTÜRMEK Mİ AHLAKSIZLIK?"

İşçi Dilek Demirçelik, burada yaptığı açıklamada, "Ümit Başaran bize 'ahlaksızsınız', 'çingenesiniz' dedi. Çingene bu vatanın evladı değil mi? Çocuklarımıza para götürmek mi ahlaksızlık" dedi. Demirçelik, firmanın üretim yaptığı İspanyol giyim firmasından "kendilerinin alamadığı hakları almasını" istedi.

Neşe Doğan, "Biz buradayız, çünkü Zara'nın vitrinindeki bu kıyafetleri biz diktik ve aylardır emeğimizin karşılığını alamıyoruz. Bizler Bursa'da Zara'ya üretim yapan KYR & TABU Tekstil'in işçileriyiz. 50 arkadaşımızın maaşı, mesaisi, yol parası, tazminatı patronun cebinde kaldı, alacağımız 3 milyon lirayı aştı. Bir arkadaşımız patronun karşısında şöyle demişti: 'Biz hamam böceği miyiz? Biz işçiyiz, kimseden sadaka istemiyoruz'. Bugün de aynısını söylüyoruz. Biz alın terimizin, bant başında geçirdiğimiz her saatin karşılığını istiyoruz" dedi.

"PARAMIZ ÖDENENE KADAR"

Doğan, işten çıkarılmalarının ardından 4 Kasım'da "KYR&TABU Tekstil İşçi Meclisi"ni kurduklarını anlatarak, özetle şunları söyledi:

"Patron masaya oturmak zorunda kaldı, alacaklarımızı kabul etti, protokol imzalayacağını söyledi ve yine ödemedi. Fabrikanın önüne gideceğimizi duyunca o günkü cumartesi mesaisini iptal etti. Sonra içeride çalışan arkadaşlarımızı ücretsiz izne gönderdi, bir arkadaşımızı daha mesajla işten attı. Meclis büyüdükçe Ümit Başaran küfre ve tehdide geçti. Kameranın karşısına geçip bize '50 tane pislik' dedi, 'Ahlaksız, namussuz' dedi, 'Çakallar, kurnazlar' dedi, ağzını her açtığında 'Çingeneler' diye bağırdı. 'Listenin alayı ilkokulu zor bitirmiş' diye alay etti. 7 bin, 9 bin, 23 bin liralık alacaklarımızı tek tek okuyup 'sokaklara çıktıkları paralar' dedi, yürüyüşe harcayacağımız parayla çocuklarımıza çikolata almamızı söyledi. Cebinde iki aylık parası olmayan işçinin durumunu 'hayattaki başarısızlığı' saydı, o parayı ödemeyenin kendisi olduğunu unuttu. İsimlerimizi Bursa'daki bütün atölyelere gönderip 'bu adamları çalıştırmayın' diyeceğini, bize 'beş kuruş para vermeyeceğini' söyledi. Sonra aynı videoda 'alacakları doğrudur, alacaklarınız baki' diye borcunu da itiraf etti. Açıkça söylüyoruz. Ümit Başaran bu sözleri bize söyledi ama bütün işçi sınıfına söyledi. Yoksullukla alay eden, Çingeneliği küfür diye kullanıp bizim üzerimizden ırkçılık yapan bu patronun hakaretleri, asgari ücretle ay sonunu getiremeyen her işçiye, kirasını borçla ödeyen her kadına, okula gönderilmeden fabrikaya sokulan her çocuğa ve Roman halkına edilmiştir. Patronların kapalı kapılar ardında işçi için söylediklerini bu adam kameranın önünde söyledi. Bize edilen hakaret hepimize edilmiştir.

Zara'nın kendi davranış kuralları, tedarikçisinin iş verdiği atölyelerden de sorumlu olduğunu yazıyor. O kurallar KYR'nin duvarında asılıydı ve o duvarın önünde maaşımız gasbedildi, bize küfredildi. 4 Kasım'da Zara'nın denetçileri fabrikadaydı. Patron işçilere denetçilere yalan söylemelerini tembihledi, arkadaşlarımız bunu Zara'ya bildirdi ve sonra defalarca arayıp yazıp olanı anlattı. Zara'ya bütün belgelerimizle resmi bir bildirim gönderdik. Zara'nın sahibi Inditex geçen yıl 6 milyar avrodan fazla kar etti. Zara sustukça bu küfre ve bu gasba ortak oluyor."

Doğan, alacaklarının 11 Aralık'a kadar ödenmesini istediklerini bildirdi.

ROMAN GENÇLERDEN TEPKİ

İşçilerin eylemine destek veren YENİ Partili Roman gençlerden Sebahattin Sadıç ise bütün Romanlar adına eyleme destek verdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Herkes bilsin ki bundan sonra Bursa'nın bütün Romanları işçi kardeşimizle birlikte hak arama mücadelesinde yer alacaktır. Bundan sonra kardeşiz ve tüm işçiler hakkını alana kadar kardeşlerimizle omuz omuzayız. 5 gün mü sürecek 5 sene mi sürecek hepimiz birlikte göreceğiz. Sen çingenelere kurban ol. Sen işçilere kurban ol. Sen sıcak evinde keyif çatarken bu kentin sokaklarını temizleyen, arabalarını tamir eden, inşaatlarında çalışan işçiler ve çingeneleriz biz. Ne biz ne de buradaki işçi kardeşlerimiz, üretmekten çalışmaktan utanmıyoruz. Sen insanların emeğini sömürerek gününü gün etmeye utanıyor musun? Sen bizim kimliğimizi hakaret sözcüğü olarak kullanamazsın. Hafta başına kadar özür dilemezsen de Bursa'nın Romanları sana bu işin hesabını hukuk önünde sorar."

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRDİ

Öte yandan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, gelişmeler üzerine iş müfettişi görevlendirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bursa'da faaliyet gösteren KYR&TABU Tekstil işvereni tarafından yayınlanan videoda çalışanlara yönelik ırkçı, galiz ve hakaretamiz ifadeler kullanıldığı kamuoyuna yansımıştır. Ayrıca söz konusu videoda işveren tarafından işçilerin hak ve alacaklarının zamanında ödenmediği de beyan edilmiştir.

Çalışanların emeğinin karşılığını zamanında ve eksiksiz alması, kişilik haklarına ve insan onuruna saygı gösterilmesi çalışma hayatının temel ilkelerindendir. İşçilerin haklarını ve onurunu hedef alan tutum ve davranışlar kabul edilemez.

Söz konusu paylaşım ve ücretlerin ödenmediğine ilişkin iddialar hakkında gerekli inceleme yapmak üzere Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı İş Başmüfettişi görevlendirilmiştir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızca konunun yakından takip edildiğini kamuoyuna saygıyla bildiririz."