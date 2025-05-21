Bursa\'da Yesaş Kart ile İhtiyaç Sahiplerine Ekmeği Kolay Alım İmkanı

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde hizmete giren Yesaş kart ile ihtiyaç sahipleri ekmeklerini istedikleri zaman istedikleri satış noktasından alabilecek.

Yenişehir Belediyesi iştiraki Yesaş Ekmek Fabrikası'nda ihtiyaç sahiplerine 1 liradan satılan ve belirlenen noktalardan alınan ekmek, yeni hizmete giren Yesaş kart ile artık istenilen zamanda ve istenilen satış noktasından alınabilecek.

Konuyla ilgili açıklama yapan Yesaş Ekmek Fabrikası Genel Müdürü Koray Aydın, "Yesaş ekmek olarak belediye başkanımızın ihtiyaç sahiplerine ekmeği 1 liradan satılması yönünde bir sözü vardı. Bu uygulamada belirlenen noktada günde 1 liradan 1.250 ekmek olarak vatandaşlarımıza satılıyordu. Yeni hayata geçirdiğimiz Yesaş kart uygulamasıyla halkımız artık günde iki ekmek ayda 60 ekmek olmak üzere kartı ile istediği saatte istediği satış noktalarından ekmeklerini alabilecekler" diye konuştu.

Aydın, "Bu uygulamanın gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşması için kaymakamlığımız sosyal yardımlaşma vakfı belediyemiz ekipleri tarafından belirlenen insanlar uygulamadan faydalanabiliyor. Eğer gerçek ihtiyaç sahipleri listede yok ise kart alamadılarsa yesaş idari binaya giderek kartlarını alabilirler. Bu uygulamadan faydalanan insanlarımızın kimlikleri katı sürede gizli tutulmaktadır. Gönül rahatlığıyla bizlere ulaşabilirler" dedi. - BURSA