Bursa'da yüzlerce kişi Filistin için yürüdü - Son Dakika
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Bursa'da yüzlerce kişi Filistin için yürüdü

Bursa\'da yüzlerce kişi Filistin için yürüdü

Bursa'da yüzlerce kişi, Filistin'de yaşanan soykırıma karşı yürüyüş düzenledi. Bursa Ulu Cami önünde toplanan vatandaşlar, Filistin bayrakları ve destek pankartlarıyla Fomara Meydanı'na kadar yürüdü. Yapılan basın açıklamasında, Filistin halkının direnişi selamlandı ve İsrail'in işgal ve soykırım politikalarına karşı mücadele çağrısı yapıldı.

28.07.2024 21:28
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Bursa'da yüzlerce kişi, Filistin'de yaşanan soykırıma karşı yürüyüş yaptı.

Bursa Ulu Cami önünde ikindi namazından sonra yüzlerce kişi Filistin'e destek için buluştu. Bursa Peygamber Sevdalıları Derneği öncülüğünde ellerinde Filistin bayrakları ve Gazze'ye destek pankartları taşıyan vatandaşlar, camiden Fomara Meydanı'na kadar yürüdü. Burada basın açıklaması yapan Hamza Velioğlu, "Bir asra yakın bir süredir siyonist işgalci çetenin Filistin halkına ve topraklarına yönelik uyguladığı sistematik işgal ve katliam devam etmektedir. Topyekün bir soykırım hedefiyle hareket eden işgalci siyonistler, her geçen gün işgali genişletmekte, ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'yı necis postallarıyla kirletmekte, haksız ve hukuksuz uygulamaları ile insan haklarını hiçe saymakta ve adeta bütün bir İslam alemine ve dünyaya meydan okumaktadır. Filistin halkı, İsrail'in gasp, işgal ve soykırımları karşısında meşru müdafaa hakkını kullanarak kendi topraklarını, vatandaşlarının canını ve İslam ümmetinin izzetini ve şerefini korumaktadır. Her gün yüzlerce şehit vermesine rağmen direnişi cephe cephe büyüten Filistin halkının şanlı direnişini selamlıyoruz. Biliyor ve inanıyoruz ki mazlumiyet değil, direniş erdemdir. Erdemli Filistin halkının haklı mücadelesinde muvaffak olması için dualarımız ile alemlerin Rabbinden nusretini istiyoruz. Yüce Allah yardımcıları olsun, onları muzaffer kılsın" dedi.

Velioğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Filistin halkı, yalnızca kendi topraklarını savunmamaktadır. İslam ülkelerinin izzetini ve şerefini de savunmaktadır. Hal böyleyken Müslümanlar resmi, sivil tüm unsurlarla ekonomik, askeri ve manevi dayanışma ile Müslüman kardeşlerinin yanında yer almalıdır. Filistinli Müslümanlar, işgale karşı direnişlerinde yalnız bırakılmamalıdır. ABD Kongresi'nde katil Netanyahu'nun alkışlanması, katliamlarında yalnız olmadığının en bariz göstergesidir. İnsan haklarından ve demokrasiden dem vurup, onbinlerce kadın ve çocuk katili olan Gazze kasabı Netanyahu'yu alkışlayan zihniyet katliamın en büyük ortağıdır. Hükümetimizden de Hamas Sözcüsü İsmail Haniye'yi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuşturması için çağrıda bulunuyoruz. Türkiye vatandaşı olup Filistin'deki katliama ortak olan kişilerin acilen ve derhal vatandaşlıktan çıkarılmasını talep ediyoruz. Bu kişilerin mal varlıklarına el konulmalı ve haklarında soykırıma ortak olunmasından dolayı bir an önce hukuki işlem başlatılmalıdır. Halkımızdan talebimiz şudur ki; boykotu hayatın her alanında uygulamalı, hem İsrail mallarını hem de İsrail destekçisi ve sevicilerinin mallarını

tüketmemeleridir. Siyonist çete, işgal ettiği Filistin topraklarından çekilmelidir. İşgalci çeteyi gelinen aşamada katliamcı ve gaspçı uygulama ve politikalarından vazgeçmesi, Gazze'ye uyguladığı vahşi ambargoyu kaldırması ve yeni bir katliama girişmemesi konusunda uyarıyoruz." - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bursa'da yüzlerce kişi Filistin için yürüdü - Son Dakika

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