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Bursa'da 'Yüzyıllık Sızı' etkinliği - Son Dakika
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Bursa'da 'Yüzyıllık Sızı' etkinliği

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin hamiliğinde, Lozan Mübadil Dernekleri'nin iş birliğiyle düzenlenen 'Yüzyıllık Sızı' etkinliği, mübadele hikayelerini sanatsal bir anlatımla günümüze taşıdı.

Bursa\'da \'Yüzyıllık Sızı\' etkinliği
21.01.2024 - 19:52,  Güncelleme: 19:59
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Bursa'da 'Yüzyıllık Sızı' etkinliği

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin hamiliğinde, Lozan Mübadil Dernekleri'nin iş birliğiyle düzenlenen 'Yüzyıllık Sızı' etkinliği, unutulması mümkün olmayan, acılarla dolu hikayelerin yaşandığı bir yolculuğun adı olan mübadeleyi, sanatsal bir anlatımla günümüze taşıdı.

Tarih boyunca Balkanlar ve Kafkaslar başta olmak üzere Anadolu'nun farklı illerinden aldığı yoğun göçlerle nüfusu şekillenen Bursa'ya Lozan Mübadelesi ile gelen vatandaşların 1 asır önce göç yollarında yaşadıkları, sanatsal bir etkinlikle günümüze taşındı. Gemlik Girit ve Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği, İstanbul Lozan Mübadilleri Vakfı Mudanya Temsilciliği, Bursa Lozan Mübadilleri Kültür ve Dayanışma Derneği, Mudanya Lozan Mübadilleri Derneği, Girit ve Yanyalılar Kültür ve Dayanışma Derneği, Demirtaş Lozan Mübadilleri Derneği, İfem Sanat, Prusa Sanat, Ayvalık Folklor Araştırma Gençlik ve Spor Kulübü'nün katkılarıyla düzenlenen etkinlik, Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde yoğun bir katılımla yapıldı. Etkinliğe, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın yanı sıra AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Recep Altepe, CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, CHP Bursa Milletvekilleri Orhan Sarıbal ve Hasan Öztürk, mübadele derneklerinin başkan ve yöneticileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Etkinliğin açılışında konuşan Bursa Lozan Mübadilleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Ali Korkut, acı ve hasret dolu 100 yıl anısına ve büyük göçün açmış olduğu yaraları anlamak adına gençleri sanatla buluşturarak katkılar sunmanın değerini anlattı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da mübadelenin önemini anlatmak adına aylarca dernek başkanlarıyla çalıştıklarını belirterek, bu etkinliğin gerçekleşmesinde emeği olan herkese teşekkür etti. Bursa'nın göçlerle şekillenen bir kent olduğunu ancak mübadelenin ise zorunlu bir göç olduğunu hatırlatan Başkan Aktaş, "Lozan'da alınan kararla insanlar karşılıklı olarak bir gecede evini, barkını, dostlarını tüm sevdiklerini geride bırakmışlardır. Bu acıları bir daha yaşamamak için bizler birlik ve beraberlik içinde hayatımızı devam ettirmek zorundayız" dedi.

Konuşmaların ardından Başkan Aktaş, gecenin düzenlenmesinde katkıları olan dernek başkanlarına plaketlerini verdi.

Program Mahmut Cemal Sari ve Şiir Deniz Ünal'ın seslendirdiği mübadele türküleri ile başladı. Türkülerin hikaye anlatıları eşliğinde süren program, dinleyicilerin türkülere eşlik etmesiyle devam etti. Kurtuluştan Mübadeleye Danslı Anlatı Gösterisi salonda büyük ilgi gördü. Mübadelede yaşanan acıların sanatsal unsurlarla sahneye taşınması izleyicileri duygulandırdı.

Kaynak: İHA
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