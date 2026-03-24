Bursa'da geleneksel sanatlara anlamlı katkı: "Zer-i Nâb" Tezhip Sergisi açıldı

24.03.2026 09:12  Güncelleme: 09:13
Bursa'da düzenlenen 'Zer-i Nab Tezhip Sanatı Sergisi', Teyyare Kültür Merkezi'nde sanatseverlerin ziyaretine açıldı. Kuzey Makedonya Bursa Fahri Konsolosluğu tarafından organize edilen sergide, tezhip sanatının estetik örnekleri sergileniyor.

Bursa'da kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Zer-i Nab Tezhip Sanatı Sergisi", Teyyare Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen törenle sanatseverlerin ziyaretine açıldı. Kuzey Makedonya Bursa Fahri Konsolosluğu tarafından organize edilen sergi, tezhip sanatının estetik ve zarafet dolu örneklerini Bursalılarla buluşturdu.

Açılış programına AK Parti Bursa Milletvekilleri Mustafa Yavuz ve Ahmet Kılıç, Bursa Vali Yardımcısı Kürşat Güleryüz, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Aydın Saldız, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Emin Direkçi, Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Bursa Fahri Konsolosu Halil Bedzeti ile çok sayıda davetli katıldı.

Geleneksel sanatların yaşatılması vurgulandı

Programda yapılan konuşmalarda, tezhip sanatının yalnızca görsel bir süsleme değil, aynı zamanda Türk-İslam kültürünün önemli bir parçası olduğuna dikkat çekildi. Bursa Vali Yardımcısı Kürşat Güleryüz, bu tür organizasyonların kültürel mirasın korunması ve gelecek nesillere aktarılması açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Aydın Saldız ise sanatın toplumların ortak kültürel hafızasını güçlendiren en önemli unsurlardan biri olduğunu belirterek, yerel yönetimler olarak geleneksel sanatlara destek vermeye devam edeceklerini söyledi.

Türkiye ile Kuzey Makedonya arasında kültür köprüsü

Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Bursa Fahri Konsolosu Halil Bedzeti de konuşmasında, serginin iki ülke arasındaki kültürel ilişkilerin gelişmesine katkı sağladığını belirtti. Tezhip sanatının köklü bir medeniyetin estetik anlayışını yansıttığını vurgulayan Bedzeti, bu tür etkinliklerin dostluk bağlarını güçlendirdiğini dile getirdi.

Sanatseverler için 10 gün açık kalacak

İnce işçilikle hazırlanan tezhip eserlerinin yer aldığı sergi, Teyyare Kültür Merkezi'nde 10 gün boyunca ziyaret edilebilecek. Serginin, geleneksel sanatlara ilgi duyan vatandaşların yanı sıra sanat eğitimi alan gençler için de önemli bir kültür buluşması olması bekleniyor.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri sergiyi gezip sanatçılardan eserler hakkında bilgi aldı. - BURSA

Kaynak: İHA

