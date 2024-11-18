Bursa'dan Almanya'ya Uçuşlar Başlıyor - Son Dakika
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Bursa'dan Almanya'ya Uçuşlar Başlıyor

Bursa\'dan Almanya\'ya Uçuşlar Başlıyor

Bursa'dan Almanya'ya direkt uçuşlar 3 Nisan'da başlayacak; yeni seferler hedefleniyor.

18.11.2024 16:08
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Bursa'dan Almanya'ya karşılıklı direkt uçak seferleri 3 Nisan'da başlıyor. Müjdeyi veren AK Parti 27. Dönem Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, "Hedefimizde Almanya ile birlikte Kıbrıs, Gaziantep, Samsun, Kars ve daha birçok yeni yurt dışı seferleri var" dedi.

Bursa Yenişehir Havaalanı'nda uçuş yoğunluğu artıyor. Bursa'dan yurt içi seferlerde Erzurum, Diyarbakır, Trabzon ve Muş uçuşlarının ardından Sun Express Havayolu tarafından Antalya ile Adana- Mersin uçuşları da 10 Kasım'da başlamıştı. Bursa'dan Antalya'ya giderek Sun Express Havayolu şirketi yetkilileriyle görüşme yapan AK Parti 27. Dönem Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, burada yeni bir müjde verdi. Sun Express Havayolu tarafından Bursa'dan direkt seferlerle Almanya Düsseldorf ile Stuttgart seferlerinin de başlayacağını müjdeleyen Esgin, şöyle konuştu;

"Bursa Yenişehir Havalimanı'ndan Almanya Düsseldorf direkt uçak seferleri 3 Nisan'da haftada iki gün olmak üzere Perşembe ve Pazar günleri gerçekleşecek. Haziran ayından itibaren seferler haftada 3 güne çıkarılarak Salı-Perşembe-Pazar günleri olacak. Yine Bursa'dan Almanya Stuttgart karşılıklı direkt uçak seferleri de 30 Mayıs tarihinden itibaren Pazartesi ve Cuma günleri gerçekleşecek. Üstelik İstanbul Havalimanlarında çok daha uygun olarak 4 bin TL'den başlayan bilet fiyatlarıyla satışlar başladı. Bursa'dan Almanya'ya 3 buçuk saatte uçmanın ayrıcalığını sadece Bursalı hemşehrilerimiz değil, Balıkesir, Yalova, Kütahya ve civar illerden vatandaşlarımız da yaşayacak."

Bursa-Antalya ile Bursa-Adana ve Mersin uçak seferlerinin de doluluk oranlarının her geçen gün arttığına dikkat çeken Esgin, "Bursalı hemşehrilerimizin bu illere uçak seferlerinde Bursa Yenişehir Havalimanı'nı tercih etmelerini tavsiye ediyorum. Antalya ve Adana-Mersinli vatandaşlarımızı da kış turizminin merkezi, tarih, kültür, gastronomi ve sağlık turizminin şehri Bursa'mıza bekliyoruz" dedi.

Esgin, "Bursa'nın havayoluyla daha etkin ve ulaşılabilir bir şehir olması için Bursalı ve civar şehirlerdeki vatandaşlarımızın Bursa Yenişehir Havalimanı'nı tercih etmeleriyle uçaklarımızın doluluk oranlarının artması demek sadece güvenilir, konforlu ve ucuz uçuşlarla birlikte yeni uçak seferlerinin de Bursa'ya kazandırılması demektir. Hedefimizde Almanya ile birlikte Kıbrıs, Gaziantep, Samsun, Kars ve daha birçok yeni yurt dışı seferleri var" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

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