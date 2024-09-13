Bursa Gastronomi Festivali Coşkuyla Başladı - Son Dakika
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Bursa Gastronomi Festivali Coşkuyla Başladı

Bursa'nın tescilli lezzetlerini tanıtmak amacıyla bu yıl 'Damağımdaki Bursa' temasıyla düzenlenen 3. Gastronomi Festivali, kortej yürüyüşüyle başladı. Üç gün sürecek festivalde konserler, yarışmalar ve çeşitli etkinlikler yer alacak.

13.09.2024 20:35
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Bursa Gastronomi Festivali başladı

BURSA - Bursa'nın tescilli lezzetlerini dünyaya duyurmak amacıyla 'Damağımdaki Bursa' temasıyla bu yıl üçüncüsünü düzenlenen 'Gastronomi Festivali', kortej yürüyüşüyle başladı. Bu yıl uluslararası katılımla yapılan festival, konserlerden yarışmalara, rekor denemelerinden usta şeflerin katılacağı söyleşilere kadar 3 gün boyunca dolu dolu programlarla gerçekleştirilecek. Bursa'nın tescilli lezzetlerinin tanıtılacağı festivalle, gastronominin kalbi Bursa'da atacak.

Bursa'nın sahip olduğu zengin mutfak kültürü ve tescilli lezzetleri, Gastronomi Festivali ile yeniden vitrine çıkıyor. Bu yıl 'Damağımdaki Bursa' temasıyla düzenlenen 3. Gastronomi Festivali, Merinos Parkı'nda kentin gastronomi alanındaki potansiyelini, bir kez daha gözler önüne seriyor. Bursa'nın duayen sanatçıları Müzeyyen Senar ve Zeki Müren'in isimlerinin verildiği çarşı alanlarında, ziyaretçiler birbirinden farklı lezzetleri tatma imkanı bulacak. Bursa Üreten Kadınlar Sokağı'nda ise kadın dernekleri ve kooperatifleri kendi ürettikleri ürünleri sergileyecek. 7 farklı ülke ve 10 farklı şehirden katılımcıların yer aldığı festivale, 17 ilçe belediyesi de stantlarıyla katılıyor. Festival kapsamında hazırlanan 'Bursa Lezzetleri ve Gastronomi Müzesi' de katılımcılara görsel şölen yaşatacak. Bilimsel oturumların ve atölyelerin yanında renkli yarışmaların yapılacağı festival, birçok yarışmaya ev sahipliği yapacak. Tavuk alma ritüeli gibi Bursa'ya özgü geleneklerin sahneleneceği festivalde, Bursalı sanatçılar Oğuzhan Koç ve Fettah Can rüzgarı esecek.

Bursalıların damaklarında yeni tatlar bırakmaya hazırlanan festival, Cumhuriyet Caddesi'ndeki kortej yürüyüşüyle başladı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve eşi Seden Bozbey, Vali Yardımcısı Rıza Gençoğlu, CHP İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Bursa milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, Büyükşehir Belediyesi bürokratları, turizm profesyonelleri, şefler ve vatandaşlar, Altıparmak Caddesi'nden Atatürk Stadyumu Caddesi'ne kadar yürüdü. Yürüyüş sırasında açıklamalarda bulunan Başkan Mustafa Bozbey, festivalin Bursa'nın gastronomi yaşamına çok önemli katkılar sunacağına inandığını söyledi. Başkan Bozbey, "Uluslararası boyutta yapılan festival, üç gün boyunca ülke ve şehir dışından gelen misafirlerimize Bursa'nın gastronomi alanında ne kadar zengin bir kültüre sahip olduğunu gösterecek. Sürprizlerle dolu festivalimize tüm Bursalıları davet ediyorum" dedi.

Kortejin ardından Başkan Mustafa Bozbey, eşi Seden Bozbey ve protokol üyeleri, Merinos Parkı'nda açılış kurdelesini keserek festivali başlattı. Bursa Üreten Kadınlar Sokağı'nı, Yabancı Kardeş Şehir stantlarını ve festival alanını ziyaret eden Başkan Mustafa Bozbey ve eşi Seden Bozbey, protokol üyeleriyle birlikte Bursa'nın yöresel lezzetlerinin tadına bakarak vatandaşlarla sohbet etti.

Kaynak: İHA

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