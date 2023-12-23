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Bursa Gürsu Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi

Bursa Gürsu Belediyesi'nin hibe ödüllü özel ve örnek projesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, tasarımı ve yapısı ile dikkat çekiyor. İçinde sosyal tesisi, mini hayvanat bahçesi, tam donanımlı bir rehabilite merkezi ve seyir terası barındıran merkez, ziyaretçi akınına uğruyor.

Bursa Gürsu Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi
23.12.2023 - 09:16,
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Bursa Gürsu Belediyesi'nin hibe ödüllü özel ve örnek projesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, tasarımı ve yapısı ile dikkat çekiyor. İçinde sosyal tesisi, mini hayvanat bahçesi, tam donanımlı bir rehabilite merkezi ve seyir terası barındıran merkez, ziyaretçi akınına uğruyor.

Gürsu Belediyesi, Türkiye Belediyeler Birliği ile Tarım Orman Bakanlığı tarafından düzenlenen yarışmada birinci olduğu Hayvan Bakım Rehabilitasyon Merkezi ve Seyir Terası projesini hizmete açtı. Hayvan Dostu Şehir unvanını elde eden Gürsu Belediyesi, Bursa'nın Katırlı Dağı eteklerine dizayn ettiği merkezde binlerce vatandaşı ağırlıyor. Kompleks bir yapı olan merkez içerisinde; hem hayvan bakım ve rehabilite merkezi, hem mini bir hayvanat bahçesi, hem sosyal tesis hem de Bursa'da eşine rastlanmayan bir seyir terasını da barındırıyor.

"Bursa'nın en özel ve modern hayvan bakım ve rehabilite merkezi"

Açıldığı bir aylık sürede bugüne dek 250'den fazla hayvana bakım sağlayan ve rehabilite eden merkez, 50'den fazla da kısırlaştırma yaptı. Proje için özellikle manzaralı yer seçiminde ısrarcı davranan ve ilçe halkından olumlu tepkiler alan Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, "Bu özel projemizde doğuda Turanköy'den batıda Görükle'ye kadar çok geniş bir perspektifte eşsiz bir manzara görüyorsunuz. Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi projemiz, içerdiği yenilikçi özellikler ve modern tasarımı ile Türkiye Belediyeler Birliğinin Hayvan Dostu Belediyeler proje yarışmasında birincilik ödülüne layık görülmüştür. Bir karıncanın bile incitilmesini istemeyen, her canlının üzerimizde hakkının olduğunu söyleyen yüce bir dinin mensubuyuz. Hayvanları seven insanları da sever düşüncesiyle geliştirdiğimiz bu projede, istiyoruz ki sokak hayvanlarına karşı daha duyarlı olalım. Onların da bir can sahibi olduğunu üzerimizde haklarının olduğunun bilinciyle yaşayalım. Bu ilçede yaşayan her canlının sorununu önemsiyoruz ve çözüm üretmek için gayret gösteriyoruz, projeler üretiyoruz" dedi.

Tesiste sokak hayvanlarının kontrolsüz üremesini önleme adına kısırlaştırma başta kuduz olmak üzere zoonoz hastalıklarla mücadele için aşılama, trafik kazaları, ateşli silahla yaralanmalar gibi acil durumlarda oluşabilecek travma tedavi hizmetlerini veriliyor. Özellikle hafta sonları ziyaretçi akınına uğrayan modern tesiste, vatandaşlar hem doğanın tadına hem de manzaranın keyfine varırken can dostlarla buluşuyor. - BURSA

Kaynak: İHA
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