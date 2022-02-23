Bursa İl Müftülüğünden 3 bin kişiye çorba ikramı - Son Dakika
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Bursa İl Müftülüğünden 3 bin kişiye çorba ikramı

23.02.2022 00:57
Bursa İl Müftülüğünden 3 bin kişiye çorba ikramı

Bursa İl Müftülüğü tarafından, 'Yolun iyilik olsun' etkinliği kapsamında 3 bin kişiye çorba ikramında bulunuldu.

Bursa İl Müftülüğü tarafından, 'Yolun iyilik olsun' etkinliği kapsamında 3 bin kişiye çorba ikramında bulunuldu.

Bursa İl Müftülüğü, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Bursa Şehir Hastanesi ve Bursa Uludağ Üniversitesi'nde toplamda 3 bin kişiye ücretsiz çorba dağıttı. Kurulan kazanlar, Bursa'nın üç ayrı noktasında üç gün boyunca ücretsiz hizmet vermeye devam edecek.

Bursa İl Müftüsü Vekili Yavuz Yıldız, "İyiliğin egemen kılınması için 'Yolun iyilik olsun' sloganıyla faaliyetler yürütmekteyiz. İkram edeceğimiz çorbada, iyilik hareketinin bir parçasıdır. Türkiye ve dünya genelinde yaşanan, içimizi üşüten olaylardan dolayı bir çorbanın sıcaklığında, sembolünde içimizi ısıtacağını ifade etmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla burada kaynayan çorba aslında bizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi, iyiliğimizi paylaşmanın ve bunu aramızda yaymanın bizleri mutlu edeceğinin bir ifadesidir" dedi. - BURSA

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Uludağ Üniversitesi, Demokrasi, 15 Temmuz, Bursa, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bursa İl Müftülüğünden 3 bin kişiye çorba ikramı - Son Dakika


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