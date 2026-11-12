Bursa İnegöl\'de karayoluna düşen kayalar 3 araçta maddi hasara neden oldu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde ormandan geçen karayoluna düşen kaya parçaları nedeniyle 3 araçta hasar oluştu.

Olay, gece saatlerinde ormandan geçen Bursa- Ankara karayolunun İnegöl ilçesi kırsal Kınık Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Yol kenarındaki yamaçtan kopan kaya parçaları yola düştü. Seyir halindeki sürücüler, aniden karşılarına çıkan kayalara çarpmaktan kurtulamadı. Olayda 3 araçta maddi hasar oluştu.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve Bölge Trafik ekipleri sevk edildi. Ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken, yola düşen kayalar çekiciler yardımıyla yol kenarına çekildi. Kısa süreli aksayan trafik, çalışmaların ardından kontrollü olarak yeniden ulaşıma açıldı. Olayda yaralanan birinin olmadığı öğrenildi. (DHA)

-Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa),