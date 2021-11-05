Üye Girişi
Bursa, Kars, Ardahan, Iğdır Dernekleri Federasyonu basınla buluştu - Son Dakika

Bursa, Kars, Ardahan, Iğdır Dernekleri Federasyonu basınla buluştu

05.11.2021 00:57
Bursa, Kars, Ardahan, Iğdır Dernekleri Federasyonu basınla buluştu

Bursa Kars, Ardahan, Iğdır Dernekleri Federasyonu yönetim kurulu üyeleri, Bursa basını ile bir araya geldi.

Bursa Kars, Ardahan, Iğdır Dernekleri Federasyonu yönetim kurulu üyeleri, Bursa basını ile bir araya geldi.

Osmangazi ilçesindeki dernek binasında düzenlenen kahvaltılı toplantıda konuşan Federasyon Başkanı İrfan Koç, 2005 yılında faaliyetlerine başlayan KAIDEF'in 15 STK il, ilçe ve köy derneklerini kapsayan bir çatı kuruluşu olduğunu söyledi. Bugüne kadar yapmış oldukları faaliyetler ve hedeflerinden bahseden İrfan Koç, "Bursa ilimizde bulunan yaklaşık 300 bin hemşehrimiz arasında birlik ve beraberliği sağlamak, illerimizin sahip olduklarını ortak kültür ve temellerde bir araya getirmek başlıca gayemizdir. Federasyonumuz bünyesindeki bölge dernekleri ve kuruluşlar ile Bursa'da her zeminde, ayrıştırmadan kaçan, birleştiricilik yönü ile yenilikçi projeler üreten bir sivil toplum kuruluşuyuz. Bizler toplumsal değerlere, hak ve özgürlüklere saygılı olmayı, eşitlikçi, dürüst ve erdemli yönetim anlayışını misyon olarak benimseyip, yardımlaşma ve dayanışmanın bilinci içerisinde bölgemizin sosyal, kültürel ve çevre meseleleriyle ilgilenmeyi kendimize hedef edindik" dedi.

Ekip arkadaşlarıyla birlikte hedeflerinden bahseden Koç, "Üç ilimizin emek ve dayanışmaları ile derneklerimize destek ve gönül vermiş olanlar arasında iletişim ve dayanışmayı geliştirmek, öğrencilerimize eğitim ve okul bursları sağlamak ve tüm alanlarda bölgemizin insanının temsiliyetini artırmak istiyoruz. Bursa, Kars, Ardahan, Iğdır Dernekleri Federasyonu olarak prestij ve kurumsal imajı üst seviyeye çıkartmak, üç ilimizin milli ve manevi değerleriyle, tarihi mirasına sahip çıkarak bu mirası Türk toplumu ve bölgemiz yararına açığa çıkarmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Haziran ayı yapılan seçimde başkan seçildiği günden beri çalışmalarına devam ettiklerini belirten Koç, "Metropol şehir Bursa'yla illerimizi birleştirmek adına sivil toplum kuruluşu olarak üzerimize düşen görevleri yerine getiriyoruz. Yönetime geldiğimiz günden beri epey bir yol kat ettik. Bursa'da bütün siyasi partilere ziyaretler yaptık. Osmangazi Belediye Başkanımızla birlikte Kars, Iğdır ve Ardahan seyahati düzenledik" dedi.

" Yenişehir'den illerimize uçak gündemde"

Düzenlenen kahvaltıya yoğun ilgi gösterildiğini belirten Koç, "Faaliyetlerimizi hızlı bir şekilde yürütüyoruz. Kendi bünyemizde 50 öğrencimize burs vermeye başladık. Siyasetçilerimiz ile temaslarımız var. Haftada bir gün bile olsa kendi illerimize Yenişehir'den uçak kaldırılması gibi birçok projemiz var. Çalışmalarımıza devam ediyoruz" şeklinde konuştu. - BURSA

İrfan Koç, Osmangazi, Ardahan, Bursa, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bursa, Kars, Ardahan, Iğdır Dernekleri Federasyonu basınla buluştu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

ABD'li senatörler tedirgin! Türk SİHA'ları için yaptırım talep ettiler 00:49 ABD'li senatörler tedirgin! Türk SİHA'ları için yaptırım talep ettiler 1 ay önce evlenen İlknur, bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetti 00:35 1 ay önce evlenen İlknur, bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetti Lokomotiv Moskova maçı sonrası taraftarın Mohamed'e siniri geçmedi: Efsaneler ölmez, şekil değiştirir 23:52 Lokomotiv Moskova maçı sonrası taraftarın Mohamed'e siniri geçmedi: Efsaneler ölmez, şekil değiştirir
Dikkat çeken fotoğraf detayı! Kaftancıoğlu ve Kabaktepe yan yana poz verdi 23:16 Dikkat çeken fotoğraf detayı! Kaftancıoğlu ve Kabaktepe yan yana poz verdi Üç Kuruş dizisinin Konyalı'sı Alişan Uğur, ünlü isim Özkan Uğur'un oğlu çıktı 21:27 Üç Kuruş dizisinin Konyalı'sı Alişan Uğur, ünlü isim Özkan Uğur'un oğlu çıktı Arılardan kaçmak için göle atlamak sonunu getirdi! Talihsiz adam cani piranalara yem oldu 20:16 Arılardan kaçmak için göle atlamak sonunu getirdi! Talihsiz adam cani piranalara yem oldu
Hamsinin kilosu 5 liraya düştü, Edirneliler kasa kasa eve götürdü 17:46 Hamsinin kilosu 5 liraya düştü, Edirneliler kasa kasa eve götürdü Eski eşi Emre Aşık'ı öldürmeye teşebbüs davasında yargılanan Yağmur Sarnıç hakkında karar açıklandı 17:15 Eski eşi Emre Aşık'ı öldürmeye teşebbüs davasında yargılanan Yağmur Sarnıç hakkında karar açıklandı

Son Dakika Haberleri
00:54 Fenerbahçe kabustan uyandı! Sarı Kanarya, deplasmanda Royal Antwerp'i 3-0 mağlup etti
00:49 ABD'li senatörler tedirgin! Türk SİHA'ları için yaptırım talep ettiler
00:34 1 ay önce evlenen İlknur, bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetti
00:32 Fatih Terim, Dennis Man için ortaya atılan iddialar hakkında açıklama yaptı: Galatasaray olarak biz istedik
00:12 Nijer'de yaşanan terör saldırısında belediye başkanı da dahil 69 kişi hayatını kaybetti
00:04 ABD'de, George Soros dahil 18 milyardere koronavirüs için para yardımı yapılmış
23:51 Lokomotiv Moskova maçı sonrası taraftarın Mohamed'e siniri geçmedi: Efsaneler ölmez, şekil değiştirir
23:34 İngiltere'nin pek çok bölgesinde görüldü! Gökyüzündeki yeşil ışık topunun sırrı henüz çözülemedi
23:16 Dikkat çeken fotoğraf detayı! Kaftancıoğlu ve Kabaktepe yan yana poz verdi
23:14 Galatasaraylı kaleci Muslera'dan Lokomotiv Moskova'ya tepki: 1 puan yarıyormuş gibi vakit geçirdiler
Fenerbahçe kabustan uyandı! Sarı Kanarya, deplasmanda Royal Antwerp'i 3-0 mağlup etti Fenerbahçe kabustan uyandı! Sarı Kanarya, deplasmanda Royal Antwerp'i 3-0 mağlup etti         
00:54
Sadakatsiz dizisinde çekilen rüşvet sahnesi başlarını belaya soktu! Savcılığa suç duyurusu yapıldı Sadakatsiz dizisinde çekilen rüşvet sahnesi başlarını belaya soktu! Savcılığa suç duyurusu yapıldı         
00:37
Fatih Terim, Dennis Man için ortaya atılan iddialar hakkında açıklama yaptı: Galatasaray olarak biz istedik Fatih Terim, Dennis Man için ortaya atılan iddialar hakkında açıklama yaptı: Galatasaray olarak biz istedik         
00:33
İngiltere'nin pek çok bölgesinde görüldü! Gökyüzündeki yeşil ışık topunun sırrı henüz çözülemedi İngiltere'nin pek çok bölgesinde görüldü! Gökyüzündeki yeşil ışık topunun sırrı henüz çözülemedi         
23:34
Aslan, Avrupa Ligi'ndeki fırsatı kaçırdı! Galatasaray, kendi sahasında Lokomotiv Moskova'yla 1-1 berabere kaldı Aslan, Avrupa Ligi'ndeki fırsatı kaçırdı! Galatasaray, kendi sahasında Lokomotiv Moskova'yla 1-1 berabere kaldı         
22:45
Çok sıkıldığı için 5 defa eski nişanlısına kaçtı! Canlı yayında özür dileyen kadını kocası affetti Çok sıkıldığı için 5 defa eski nişanlısına kaçtı! Canlı yayında özür dileyen kadını kocası affetti         
21:18
Son Dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Elvan'dan asgari ücretle ilgili açıklama: Vatandaşımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz Son Dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Elvan'dan asgari ücretle ilgili açıklama: Vatandaşımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz         
19:12
Her şey Fatih Terim'le çalışmak için! Yusuf Yazıcı, Süper Lig'e geri geliyor Her şey Fatih Terim'le çalışmak için! Yusuf Yazıcı, Süper Lig'e geri geliyor         
17:35
2 çocuğunu kurtaran hamile kadın dolmuşun altında ezilerek hayatını kaybetti 2 çocuğunu kurtaran hamile kadın dolmuşun altında ezilerek hayatını kaybetti         
17:00
2. Dünya Savaşı'nı bilen kahinin 3. Dünya Savaşı'nı işaret ettiği yer Türkiye'nin yanı başı 2. Dünya Savaşı'nı bilen kahinin 3. Dünya Savaşı'nı işaret ettiği yer Türkiye'nin yanı başı         
15:33
Evli kadına tecavüzden içeri girip, gardiyanı hamile bıraktı Evli kadına tecavüzden içeri girip, gardiyanı hamile bıraktı         
14:39
Asgari ücrete yüzde 25-30 zam yapılması bekleniyor Asgari ücrete yüzde 25-30 zam yapılması bekleniyor         
13:42
Seda Sayan'dan Safiye Soyman'ı utandıracak sözler: Göğüsleri ağzıma giriyordu, küçülttürdüm Seda Sayan'dan Safiye Soyman'ı utandıracak sözler: Göğüsleri ağzıma giriyordu, küçülttürdüm         
11:45
4. evreye kadar kendisini saklayan pankreas kanserinin 3 belirtisi 4. evreye kadar kendisini saklayan pankreas kanserinin 3 belirtisi         
10:46
Memur için enflasyon farkı oluştu! Ocakta maaşlara 492 lira zam geliyor Memur için enflasyon farkı oluştu! Ocakta maaşlara 492 lira zam geliyor         
10:32
MasterChef Türkiye yarışmacısı Pelin Zaman'ın, şarkıcı Gökhan Akar ile sevgili olduğu ortaya çıktı MasterChef Türkiye yarışmacısı Pelin Zaman'ın, şarkıcı Gökhan Akar ile sevgili olduğu ortaya çıktı         
10:27
FETÖ elebaşı Gülen'in darbe mesajını verdiği esnada yanında olan isimler ortaya çıktı FETÖ elebaşı Gülen'in darbe mesajını verdiği esnada yanında olan isimler ortaya çıktı         
09:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2021 01:15:19. #1.13#
SON DAKİKA: Bursa, Kars, Ardahan, Iğdır Dernekleri Federasyonu basınla buluştu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement