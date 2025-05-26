Bursa-Mudanya Karayolu\'nda Yol Daraltması Duyuruldu

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa- Mudanya Karayolu Aydınpınar mevkiinde ve Mudanya gidiş yönünde yolun en sağ şeridinde daraltma yapılacağını duyurdu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen, Bursa- Mudanya Karayolu altyapısının iyileştirilmesi çalışmaları kapsamında Deprem ve Zemin İnceleme Şube Müdürlüğü tarafından yapılacak zemin etüdü ve sondaj çalışmaları nedeniyle 27 Mayıs 2025 ile 20 Haziran 2025 tarihleri arasında Bursa-Mudanya Karayolu Aydınpınar mevkiinde ve Mudanya gidiş yönünde yolun en sağ şeridinde daraltma yapılacaktır. Bursa Mudanya Karayolundaki çalışmalar süresince, araç sürücülerinin hız limitlerine uyarak kontrollü seyir etmeleri, çalışma yapılan güzergahlarda dikkatli ve duyarlı olunması, trafik işaret ve işaretçilerine uymalarını ve trafiğin yoğun olduğu saatlerde alternatif güzergahları kullanmaları gerekmektedir." - BURSA