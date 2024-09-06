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Bursa'nın güzelliklerini işaret diliyle tanıyorlar

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesinin hayata geçirdiği 'Engelsiz Turizm' projesiyle özel gereksinimli bireyler, kentin doğal güzelliklerini ve tarihi dokusunu yakından tanıma fırsatı buluyor. Mudanya, Tophane Meydanı ve Panorama Müzesi'ni gezen Bursa İşitme Engelliler Derneği üyesi kadınlara rehberlerin anlattıkları bilgiler, işaret dili tercümanları aracılığıyla aktarıldı.

Bursa'nın turizmden hak ettiği payı alabilmesi için çalışmalarını sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyesi, diğer yandan kent sakinlerinin ve özel gereksinimli bireylerin de kültürel zenginlikleri yakından tanımasına imkan sağlıyor. 'Engelsiz Turizm' projesiyle engelli bireyleri kentin doğal, tarihi ve turistik değerleriyle buluşturan büyükşehir belediyesi, son olarak Bursa İşitme Engelliler Derneği üyesi kadınları proje kapsamında ağırladı. Osmangazi Panorama 1326 Fetih Müzesi, Tophane Meydanı ve Mudanya'yı gezen kadınlar, Büyükşehir Belediyesi tur rehberlerinin anlattıklarını işaret dili tercümanları aracılığıyla dikkatle dinledi. Keyifli bir gün geçiren vatandaşlar, hizmetlerinden dolayı Bursa Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli Hizmetleri Şube Müdürü Yasemin Şavşatlı, yaz boyunca gerçekleştirilen 'Engelsiz Turizm' projesinin tüm hızıyla devam ettiğini söyledi.